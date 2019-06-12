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Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении

13.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По Минской области в дневные часы 13-14 июня (четверг-пятница) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33.

https://mchs.gov.by/

 
 
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Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на 13-14 июня по Минской области от ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю...
 
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