По Минской области в дневные часы 13-14 июня (четверг-пятница) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33.
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Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении
13.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
По Минской области в дневные часы 13-14 июня (четверг-пятница) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33.
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Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на 13-14 июня по Минской области от ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю...
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