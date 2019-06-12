Депутаты приняли в первом чтении законопроект об усилении защиты персональных данных

Источник материала: БелТА

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты приняли сегодня в первом чтении проект закона "О персональных данных", который призван усилить защиту таких данных, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект парламентариям представил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. В беседе с журналистами он отметил, что документ предусматривает введение ряда важных терминов, в том числе определения персональных данных. Оно сформулировано с учетом положений Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных.

Разработчики проекта определили круг сведений, которые признаются персональными данными. Это любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано на основании такой информации.

В проекте четко закреплены общие требования к действиям с персональными данными. Важной новеллой закона должно стать закрепление возможности в электронной форме получить согласие физических лиц на определенные действия с их персональными данными. По действующему законодательству об информации, информатизации и защите информации такое согласие может быть дано только в письменной форме. "В ряде случаев это создает серьезные барьеры для субъектов хозяйствования, потому что получить это письменное согласие очень сложно", - констатировал директор НЦЗПИ.

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