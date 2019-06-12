﻿ Депутаты приняли в первом чтении законопроект об усилении защиты персональных данных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об усилении защиты персональных данных

13.06.2019 10:42 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты приняли сегодня в первом чтении проект закона "О персональных данных", который призван усилить защиту таких данных, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект парламентариям представил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. В беседе с журналистами он отметил, что документ предусматривает введение ряда важных терминов, в том числе определения персональных данных. Оно сформулировано с учетом положений Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных.

Разработчики проекта определили круг сведений, которые признаются персональными данными. Это любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано на основании такой информации.

В проекте четко закреплены общие требования к действиям с персональными данными. Важной новеллой закона должно стать закрепление возможности в электронной форме получить согласие физических лиц на определенные действия с их персональными данными. По действующему законодательству об информации, информатизации и защите информации такое согласие может быть дано только в письменной форме. "В ряде случаев это создает серьезные барьеры для субъектов хозяйствования, потому что получить это письменное согласие очень сложно", - констатировал директор НЦЗПИ.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты приняли сегодня в первом чтении проект закона "О персональных данных", который призван усилить защиту таких данных,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Леонид Заяц представил нового заместителя председателя Могилевского облисполкома по экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика