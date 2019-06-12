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В Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет

13.06.2019 10:30 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет
Фото из архива

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

На данный момент этот показатель превышает 74 года. Планируется продолжить тенденцию к росту, превысив рубеж в 80 лет.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает...
 
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