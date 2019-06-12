|
В Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет
13.06.2019 10:30 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет, заявил министр здравоохранения
На данный момент этот показатель превышает 74 года. Планируется продолжить тенденцию к росту, превысив рубеж в 80 лет.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)