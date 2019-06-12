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Депутаты приняли во втором чтении поправки в ст.328 УК

13.06.2019 10:48 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Депутаты приняли во втором чтении поправки в ст.328 УК
Фото из архива

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня во втором чтении поправки в ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Новации предусматривают уменьшение нижнего предела наказания с пяти до трех лет лишения свободы по ч.2 и с восьми до шести лет лишения свободы по ч.3, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению главы государства поправки в антинаркотическое законодательство дополнительно тщательно изучались всеми заинтересованными с учетом важности данной темы для общества. В целом детальный анализ законопроектов, которые затрагивают судьбы людей, - традиционная практика в Беларуси, которая позволяет принимать взвешенные решения. После обсуждения остались поправки, предусматривающие уменьшение нижнего предела наказания по ч.2 и по ч.3 ст. 328 на два года. Это сделано для того, чтобы индивидуализировать наказание, чтобы судья мог учесть обстоятельства конкретного человека.

При этом государство ни в коем случае не идет на то, чтобы снизить ответственность для тех, кто целенаправленно занимается незаконным оборотом наркотиков. Верхний предел до 8 лет по ч.2 и до 15 лет по ч.3 остается без изменений.

Уголовный закон имеет обратную силу. Но это не значит, что все осужденные по ч.2 и 3 ст.328 попадут под действие ее изменений. Решение в каждом случае будет принимать суд.

В 2014 году в Беларуси был подписан декрет №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", который ужесточил уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также усилил меры административной ответственности за правонарушения, связанные с их потреблением. Документ принимался в условиях обострения проблемы употребления и сбыта из-за появления спайсов и стал жестким и эффективным ответом на такие преступления. Декрет сработал хорошо, и с течением времени появилась возможность смягчить ответственность по некоторым видам наркотических преступлений.

Как сообщали ранее в отделе информации Генеральной прокуратуры, ссылаясь на данные судебной статистики, количество осужденных по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) снижается с 2015 года. Так, в 2015-м осуждены 3 тыс. человек, в 2016-м - 2 441, 2017-м - 1 910, 2018-м - 1 650. Что касается незаконного оборота наркотиков с целью сбыта, по ч.2 ст.328 всего в 2015 году осуждены 109 человек, в 2016-м - 109, в 2017-м - 150, 2018-м - 139. По ч.3 ст.328 в 2015 году наказание назначено 765 обвиняемым, в 2016-м - 874, 2017-м - 665, 2018-м - 487.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня во втором чтении поправки в ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных...
 
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