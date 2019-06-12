|
В Лиде 30-летний мужчина намеренно заразил свою жену ВИЧ. Возбуждено уголовное дело
13.06.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина, зная что является носителем ВИЧ, намеренно заразил болезнью свою жену,
В отношении лидчанина возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет тюрьмы.
Похожий с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, зная что является носителем ВИЧ, намеренно заразил болезнью свою супругу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)