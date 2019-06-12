В Лиде 30-летний мужчина намеренно заразил свою жену ВИЧ. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Мужчина, зная что является носителем ВИЧ, намеренно заразил болезнью свою жену, сообщает «Лидская газета».



Фото: Reuters

В отношении лидчанина возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Похожий с лучай произошел в 2017 году в Речице, где 44-летний мужчина заразил свою 45-летнюю сожительницу ВИЧ-инфекцией. Пара проживала вместе с 2015 года. Мужчина знал, что он ВИЧ-инфицированный, состоял на диспансерном учете, но своей партнерше об этом не сказал. О своем заражении женщина узнала, когда проходила медосмотр.