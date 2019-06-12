Парламент проголосовал за усиление ответственности за экстремизм и пропаганду нацизма

Источник материала: Tut.by

Сегодня парламент во втором чтении принял законопроект по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. В нем предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, а также административная — за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики.

Напомним, законопроект предусматривает внесение дополнений в ст. 130 УК Беларуси. В название статьи «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» будет внесена также «реабилитация нацизма».

До пяти лет лишения свободы будет грозить не только за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», но и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».

В ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях наряду с «пропагандой, публичной демонстрацией, изготовлением и распространением нацистской символики или атрибутики» будет введена ответственность и за те же действия с символикой или атрибутикой «экстремистских и террористических организаций». Кроме того, предусмотрено наказание и за хранение или приобретение в целях распространения такой символики и атрибутики.

Также вводится ответственность за рецидив — в случае, если такие же действия были совершены повторно в течение одного года после наложения административного взыскания.

Как и прежде, не будут являться нарушениями изготовление, публичное демонстрирование или распространение символики или атрибутики при осуществлении деятельности в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, музейного дела, гастрольно-концертной деятельности, издательского дела, образовательной деятельности, СМИ в соответствии с законодательством.