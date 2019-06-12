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Спустя полгода парламент все-таки проголосовал за изменения в «наркотическую статью» УК
13.06.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламент все-таки принял во втором чтении поправки в наркотическую статью Уголовного кодекса, которые исключили из голосования в прошлом декабре.
Известно, что активно против внесения изменения в статью 328 УК выступало МВД. И при рассмотрении в парламенте в декабре изменений в уголовный кодекс, выяснилось, что поправки к статье 328 исключили при голосовании.
Снова парламент рассмотрел их лишь спустя полгода — и все-таки проголосовал за снижение нижних пределов наказания по некоторым частям 328-й статьи. Так, если сейчас за оборот с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет, то планируется установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Планку снизят: от 6 до 15 лет.
В то же время за оборот без цели сбыта (фактически потребителям) наказание менять не будут. Сейчас за это грозит от ограничения свободы на срок до 5 лет и вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.
Как заметил депутат Александр Богданович, который представлял в парламенте изменения, «это не является послаблением». Даже при сниженных пределах эти преступления остаются тяжкими и особо тяжкими.
Как развивалась ситуация с изменениями в ст 328 УК
27 апреля 2018 года в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов)
Тогда же Совет министров направил в парламент законопроект с нормами по корректировке антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса.
В статье «Оборот наркотиков и психотропов»
Изменения в УК были приняты в первом чтении, однако 19 декабря 2018 года во время второго чтения в парламенте стало известно, что из законопроекта исключили новеллы по наркотической статье.
«По законопроекту остались неснятые возражения принципиального характера некоторых госорганов, касающихся снижения нижнего предела санкций частей 2 и 3 по статье 328 Уголовного кодекса. Также в последнее время поступили предложения по смягчению уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — сообщил депутат Василий Чекан.
Он добавил, что вопрос по изменениям в статье 328 УК «требует дополнительного времени для глубокой проработки». Эти нормы изъяты для согласования позиций, они будут рассмотрены позже в рамках другого законопроекта.
«Сроки назвать пока трудно», — признал спикер парламента Владимир Андрейченко.
2 апреля 2019 года
19 апреля, отвечая на вопросы депутатов после выступления с посланием народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко заявил, что
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Парламент все-таки принял во втором чтении поправки в наркотическую статью УК, которые исключили из голосования в прошлом декабре.
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