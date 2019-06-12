Спустя полгода парламент все-таки проголосовал за изменения в «наркотическую статью» УК

Источник материала: Tut.by

Парламент все-таки принял во втором чтении поправки в наркотическую статью Уголовного кодекса, которые исключили из голосования в прошлом декабре.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Известно, что активно против внесения изменения в статью 328 УК выступало МВД. И при рассмотрении в парламенте в декабре изменений в уголовный кодекс, выяснилось, что поправки к статье 328 исключили при голосовании.

Снова парламент рассмотрел их лишь спустя полгода — и все-таки проголосовал за снижение нижних пределов наказания по некоторым частям 328-й статьи. Так, если сейчас за оборот с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет, то планируется установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Планку снизят: от 6 до 15 лет.

В то же время за оборот без цели сбыта (фактически потребителям) наказание менять не будут. Сейчас за это грозит от ограничения свободы на срок до 5 лет и вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Как заметил депутат Александр Богданович, который представлял в парламенте изменения, «это не является послаблением». Даже при сниженных пределах эти преступления остаются тяжкими и особо тяжкими.

Как развивалась ситуация с изменениями в ст 328 УК

27 апреля 2018 года в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) объявили голодовку. Основных требований у них было три: встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328 УК. Вечером того же дня женщин, которые находились в Калинковичах, навестили представители местной власти и пригласили 2 мая в Администрацию президента.

Тогда же Совет министров направил в парламент законопроект с нормами по корректировке антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса.

В статье «Оборот наркотиков и психотропов» планировалось снизить границы по срокам . Но это должно было касаться только тех частей статьи, которые связаны со сбытом.

Изменения в УК были приняты в первом чтении, однако 19 декабря 2018 года во время второго чтения в парламенте стало известно, что из законопроекта исключили новеллы по наркотической статье.

«По законопроекту остались неснятые возражения принципиального характера некоторых госорганов, касающихся снижения нижнего предела санкций частей 2 и 3 по статье 328 Уголовного кодекса. Также в последнее время поступили предложения по смягчению уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — сообщил депутат Василий Чекан.

Он добавил, что вопрос по изменениям в статье 328 УК «требует дополнительного времени для глубокой проработки». Эти нормы изъяты для согласования позиций, они будут рассмотрены позже в рамках другого законопроекта.

«Сроки назвать пока трудно», — признал спикер парламента Владимир Андрейченко.

2 апреля 2019 года около 30 человек пришли к Дому правительства , чтобы узнать о сроках рассмотрения депутатами изменений в антинаркотическую статью. Тогда стало известно, что Совмин не согласовал предложения об изменениях в ст. 328 из-за позиции МВД.

19 апреля, отвечая на вопросы депутатов после выступления с посланием народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко заявил, что амнистии для производителей и распространителей наркотиков не будет . «Если только посмотрим персонально, которые не распространяли, не производили, а употребляли где-то наркотики, — добавил он. — И то исключительно только в персональном виде. А так — никогда в жизни. Мы не зря жестокие решения принимали, в том числе законы вместе с вами, чтобы от них отступиться. Не производи, не распространяй, желательно, чтобы и не употребляли (там поменьше наказание). Но наркота — это страх, это трагедия, это беда».