Новый министр здравоохранения рассказал, чем первым делом займется на своем посту

Источник материала: Tut.by

Повышение эффективности работы системы здравоохранения — основное, на что обратит внимание новый глава Минздрава Владимир Караник . В числе его главных задач — борьба с коррупцией, уменьшение листов ожидания и снижение стоимости импортных препаратов. Об этом Владимир Караник рассказал на пресс-конференции «Актуальное состояние государственной системы здравоохранения Республики Беларусь».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первое направление в работе, которое видит перед собой новый министр, — это создание дифференцированного подхода в диагностике и лечении пациентов, который позволит уменьшить листы ожидания.

— Мы должны понимать, что есть клиническая эффективность работы системы и доступность медицинской помощи. Это способность использовать высокотехнологическое оборудование, это доступ к данным видам диагностики и лечения. Здесь есть несколько аспектов. Первый из них — когда медицинский работник определяет очередность доступа исходя из интересов больного. Есть нозологии, где выполнение МРТ через два-три месяца никоим образом не изменит ситуацию. Но есть ситуации, когда промедление даже на 6−8 часов негативно скажется на пациенте. Мы должны создать четкую систему и объяснить населению, что в тех случаях, когда это действительно требуется, у нас есть все возможности оказать диагностическую помощь и лечение. В тех случаях, когда это не влияет на исход, иногда требуется определенное ожидание.

Второе направление, которым займется Владимир Караник, — экономическая эффективность системы здравоохранения. Здесь новый министр выделил три аспекта: скорость и стоимость закупок, стоимость лекарственных средств, бесперебойное снабжение медицинских учреждений.

— На сегодняшний момент вопрос даже не в законодательной базе, а в правоприменительной практике. Естественно, потребует ревизии работа организаций, которые занимаются закупками. Это и «Медтехника», и «Белфармация». Будут регламентированы четкие сроки и процедуры закупок, чтобы убрать возможность влияния отдельных работников на принятие решений либо на скорость прохождения документов. Ведь основная борьба с коррупцией — это выработка четких правил, когда фактически от конкретного исполнителя, если все сделано по правилам, не зависит принятие решений. В этом плане любое отклонение будет вызывать вопросы, пристальное внимание. Желающих отклоняться от правил по объективным причинам не останется. На этом мы будем концентрироваться. Менять механизмы закупок, совершенствовать их для того, чтобы они были открыты для общества, понятны для всех участников рынка и доступны контролю на всех этапах организации закупок.

Еще один вопрос, над которым планирует работать новый министр здравоохранения, — лекарственное обеспечение.

— Не будем скрывать, что население поднимает вопрос, почему у нас некоторые импортные лекарства оказываются дороже, чем у наших соседей. Это пока в планах, но мы будем плотно работать с представителями IT-сферы над разработкой веб-платформы в режиме онлайн, где каждый гражданин сможет разместить информацию о том, что где-то за границей он купил препарат в полтора-два раза дешевле, чем у нас. Мы проанализируем все обращения, в каких случаях цену будут приведены в соответствие, либо четкое обоснование, почему это происходит и что мы планируем делать дальше. Если у нас нет никаких возможностей снизить цены для нашей страны в связи с позицией производителя, тогда это будет задание для нашей фармпромышленности — осваивать свое производство, чтобы обеспечить доступные лекарственные средства.