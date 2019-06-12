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Гомель плавится от жары. На каких местных пляжах можно отдохнуть и где комфортнее всего

13.06.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для тех, кому отпуск у моря не светит, а радоваться лету хочется, есть альтернатива — городские пляжи. Кстати, за последние годы гомельские места отдыха у воды заметно преобразились. TUT.BY посмотрел на самые популярные.


Официально купаться в Гомеле можно в 9 местах: на пляже Центральном, Прудковском, в трех водоемах каскада Волотовских озер, на Любенском, Западном, Роповском и Новобелицком пляжах.


Центральный пляж — самый популярный у горожан: сюда легко добираться, а береговая полоса — самая длинная.

Пляж оборудован кабинками для переодевания, зонтиками, фонтанчиками с питьевой водой. Здесь работают летние кафе, имеется волейбольная площадка и несколько турников. На противоположном берегу расположена станция ОСВОДа, так что, не дай бог что, спасут быстро.









Плюс Волотовских озер — хорошая логистика. Добраться на водоемы можно практически из любой точки города. А вот стоит ли, решать вам. На «Каскаде-1» и «Каскаде -2» сотрудники санэпидемстанции взяли пробы и выявили, что они не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям безопасности (содержание кишечной палочки).

Тем не менее, это мало кого останавливает, когда на градуснике +30ºC в тени.

Из удобств для отдыхающих — лишь самое необходимое: кабинки для переодевания, зонтики и скамейки, магазины — через дорогу.










На Обкомовском озере можно, наконец, вообразить себя туристом — здесь есть красивый причал, белоснежные шезлонги и пахнет шашлыками.

Пляж убирают регулярно, есть велопарковка, отведено место для курения, с 10 утра до 9 вечера работает бар с прохладительными напитками

Все это удовольствие платное — вход 3 рубля, еще 2 рубля придется отдать за шезлонг, 5 — за аренду катамарана.






Если денег нет, а отдохнуть хочется, то вам — на Роповский пляж. Завсегдатаи утверждают, что здесь самая чистая вода.


Из инфраструктуры — турники, волейбольная площадка, зонтики, скамейки, кафе.

Есть и минусы — автомобилей на парковке на берегу едва ли не больше, чем отдыхающих.








Не каждый знает, но есть в нашем городе и «вежливый пляж» — Любенский. В прошлом году гомельчанин Виктор Железовский провозгласил его свободным от алкоголя, курения и сквернословия. Активист сам лично патрулировал прибрежную полосу и ревностно следил за тем, чтобы отдыхающие не нарушали предъявленные требования. Но в этом году Виктора на пляже не видно — остались лишь таблички. Еще есть катамараны за 3 и за 6 рублей.







А где любите отдыхать вы? Рассказывайте в комментариях!

 
Теги: Гомель
 
 
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За последние годы гомельские места отдыха у воды заметно преобразились.
 
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