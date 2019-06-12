«А вы знаете, в каких базах есть о вас информация?» Закон о персональных данных принят в первом чтении

Источник материала: Tut.by

Белорусский парламент в первом чтении принял Закон «О персональных данных» .



Фото: Reuters

Закон — новшество для Беларуси. Документ определяет само понятие персональных данных, принципов и условий работы с ними.

Также в законе устанавливаются дополнительные гарантии от произвольного и бесконтрольного сбора, хранения, использования, распространения персональных данных.

Важное новшество закона — сбор персональных данных осуществляется только с согласия человека, однако есть и исключения — требуется оно не всегда.

Важный вопрос по закону задала депутат Ольга Политико, которая заметила, что в Беларуси субъект персональных данных имеет право получить информацию о том, где его данные хранятся. Однако для этого ему надо написать заявление.

— Если мы с вами выйдем на улицу и спросим: «А вы знаете, в каких базах какими операторами ваши персональные данные обрабатываются?», — спросила она директора Центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова. — С учетом того, что главный держатель персональных данных — это государство, госорганы. В подавляющем большинстве случаев эти персональные данные передаются без согласия человека — это и база пенсионная, и база правонарушения, и регистр населения, и база о доходах. Почему вы не дали право гражданам знать, в каких базах и у каких операторов эти данные собираются?

Конкретного ответа на этот вопрос в зале парламента не прозвучало. Документ еще будет дорабатываться ко второму чтению. Также в связи с тем, что закон для страны новый, он вступит в силу лишь через год после его официального опубликования.