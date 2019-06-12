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«А вы знаете, в каких базах есть о вас информация?» Закон о персональных данных принят в первом чтении
13.06.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский парламент в первом чтении принял
Закон — новшество для Беларуси. Документ определяет само понятие персональных данных, принципов и условий работы с ними.
Также в законе устанавливаются дополнительные гарантии от произвольного и бесконтрольного сбора, хранения, использования, распространения персональных данных.
Важное новшество закона — сбор персональных данных осуществляется только с согласия человека, однако есть и исключения — требуется оно не всегда.
Важный вопрос по закону задала депутат Ольга Политико, которая заметила, что в Беларуси субъект персональных данных имеет право получить информацию о том, где его данные хранятся. Однако для этого ему надо написать заявление.
— Если мы с вами выйдем на улицу и спросим: «А вы знаете, в каких базах какими операторами ваши персональные данные обрабатываются?», — спросила она директора Центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова. — С учетом того, что главный держатель персональных данных — это государство, госорганы. В подавляющем большинстве случаев эти персональные данные передаются без согласия человека — это и база пенсионная, и база правонарушения, и регистр населения, и база о доходах. Почему вы не дали право гражданам знать, в каких базах и у каких операторов эти данные собираются?
Конкретного ответа на этот вопрос в зале парламента не прозвучало. Документ еще будет дорабатываться ко второму чтению. Также в связи с тем, что закон для страны новый, он вступит в силу лишь через год после его официального опубликования.
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«А вы знаете, в каких базах есть о вас информация?» Закон о персональных данных принят в первом чтении
Закон - новшество для Беларуси. Документ определяет само понятие персональных данных, принципов и условий работы с ними.
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