ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А вы знаете, в каких базах есть о вас информация?» Закон о персональных данных принят в первом чтении

13.06.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский парламент в первом чтении принял Закон «О персональных данных».


Фото: Reuters

Закон — новшество для Беларуси. Документ определяет само понятие персональных данных, принципов и условий работы с ними.

Также в законе устанавливаются дополнительные гарантии от произвольного и бесконтрольного сбора, хранения, использования, распространения персональных данных.

Важное новшество закона — сбор персональных данных осуществляется только с согласия человека, однако есть и исключения — требуется оно не всегда.

Важный вопрос по закону задала депутат Ольга Политико, которая заметила, что в Беларуси субъект персональных данных имеет право получить информацию о том, где его данные хранятся. Однако для этого ему надо написать заявление.

— Если мы с вами выйдем на улицу и спросим: «А вы знаете, в каких базах какими операторами ваши персональные данные обрабатываются?», — спросила она директора Центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова. —  С учетом того, что главный держатель персональных данных — это государство, госорганы. В подавляющем большинстве случаев эти персональные данные передаются без согласия человека — это и база пенсионная, и база правонарушения, и регистр населения, и база о доходах. Почему вы не дали право гражданам знать, в каких базах и у каких операторов эти данные собираются?

Конкретного ответа на этот вопрос в зале парламента не прозвучало. Документ еще будет дорабатываться ко второму чтению. Также в связи с тем, что закон для страны новый, он вступит в силу лишь через год после его официального опубликования.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закон - новшество для Беларуси. Документ определяет само понятие персональных данных, принципов и условий работы с ними.
 
Новости дня
Новости общества
 
Парламент проголосовал за усиление ответственности за экстремизм и пропаганду нацизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика