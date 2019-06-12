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"Работать не ради статистики и укреплять дисциплину" - Зась представил коллективу МВД нового министра

13.06.2019 11:28 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась представил сегодня коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась обратил внимание нового руководителя, а также коллектива ведомства на те направления деятельности, которые, по его мнению, требуют более серьезного подхода и дополнительных усилий.

По словам госсекретаря, формально придраться не к чему, однако существуют определенные установки в работе органов внутренних дел, а формат оценки работы сотрудников милиции стимулирует их работать на статистику. "Это дискредитирует работу милиции", - подчеркнул он.

Следующая немаловажная проблема - дисциплина. На этот вопрос обращал внимание при назначении Юрия Караева и глава государства. "Недопустимо, когда преступление совершает человек, стоящий на страже закона. Да, объективно (и это положительно) подавляющее большинство этих случаев выявляются самим Министерством внутренних дел", - сказал Станислав Зась. Он добавил, что здесь не нужны "хирургические способы борьбы", необходимо в целом усовершенствовать систему отбора и подготовки кадров и последующей работы с составом.

Как сообщалось, 10 июня Игорь Шуневич подал рапорт об отставке с поста министра внутренних дел, Президент эту отставку принял. На следующий день глава государства назначил руководителем МВД заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками Юрия Караева.

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Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась представил сегодня коллективу Министерства внутренних дел нового...
 
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