ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый глава Минздрава - о своем профиле в соцсетях и обещании сделать работу ведомства более открытой

13.06.2019 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У нового министра здравоохранения Владимира Караника есть профиль в Facebook. Он сомневается, что будет использовать его в рабочих целях, но обещает сделать работу Минздрава еще более открытой, «чтобы реализовать право граждан на получение оперативной и достоверной информации».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Надо понимать, что мы все — госслужащие. Есть четкие механизмы взаимодействия со СМИ. Но это ни в коем случае не свидетельствует о какой-то закрытости. Мы будем и дальше демонстрировать полную открытость. Facebook — это все-таки социальная сеть, которая касается моего личного мнения и моих личных впечатлений. Для того чтобы довести до сведения мою точку зрения как должностного лица, есть пресс-служба Минздрава, официальный сайт ведомства. Для этого есть такие встречи с журналистами, — заявил он на пресс-конференции, посвященной Дню медицинского работника, который отмечается 16 июня.

Новый министр рассказал, что планирует расширить практику брифингов по тем вопросам, которые волнует общество и представляет наибольший интерес для СМИ.

На предыдущей должности, признался Владимир Караник, к нему можно было попасть как в приемные, так и в неприемные часы, а его номер мобильного телефона знали абсолютно все сотрудники учреждения.

— Здесь не обещаю, что вся страна будет знать номер моего мобильного телефона. Но, думаю, есть потребность в создании механизмов прямой связи, чтобы люди могли донести свою боль в тяжелых ситуациях руководству Миндрава. Мы будем это обсуждать и работать над более высокой открытостью, чтобы реализовать право граждан на получение оперативной и достоверной информации.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У нового министра здравоохранения Владимира Караника есть профиль в Facebook. Он сомневается, что будет использовать его в рабочих целях, но обещает сделать работу...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый министр здравоохранения рассказал, чем первым делом займется на своем посту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика