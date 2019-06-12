Новый глава Минздрава - о своем профиле в соцсетях и обещании сделать работу ведомства более открытой

Источник материала: Tut.by

У нового министра здравоохранения Владимира Караника есть профиль в Facebook. Он сомневается, что будет использовать его в рабочих целях, но обещает сделать работу Минздрава еще более открытой, «чтобы реализовать право граждан на получение оперативной и достоверной информации».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Надо понимать, что мы все — госслужащие. Есть четкие механизмы взаимодействия со СМИ. Но это ни в коем случае не свидетельствует о какой-то закрытости. Мы будем и дальше демонстрировать полную открытость. Facebook — это все-таки социальная сеть, которая касается моего личного мнения и моих личных впечатлений. Для того чтобы довести до сведения мою точку зрения как должностного лица, есть пресс-служба Минздрава, официальный сайт ведомства. Для этого есть такие встречи с журналистами, — заявил он на пресс-конференции, посвященной Дню медицинского работника, который отмечается 16 июня.

Новый министр рассказал, что планирует расширить практику брифингов по тем вопросам, которые волнует общество и представляет наибольший интерес для СМИ.

На предыдущей должности, признался Владимир Караник, к нему можно было попасть как в приемные, так и в неприемные часы, а его номер мобильного телефона знали абсолютно все сотрудники учреждения.

— Здесь не обещаю, что вся страна будет знать номер моего мобильного телефона. Но, думаю, есть потребность в создании механизмов прямой связи, чтобы люди могли донести свою боль в тяжелых ситуациях руководству Миндрава. Мы будем это обсуждать и работать над более высокой открытостью, чтобы реализовать право граждан на получение оперативной и достоверной информации.