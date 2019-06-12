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Наказание за незаконный оборот наркотиков смягчили в Беларуси
13.06.2019 11:54 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Депутаты 13 июня внесли поправки в «наркотическую» статью, уменьшив нижние пределы наказаний.
Статья №328 теперь предусматривает наказание за незаконный оборот наркотиков и психотропов 3 года лишения свободы (было 5) по части 2 и 6 лет по части 3 (было 8), сообщает
Отмечается, что президент поручил в связи с важностью вопроса дополнительно изучать поправки в данную статью.
По словам главы Палаты представителей Владимира Андрейченко, принятие поправок не становится послаблением для наркодилеров и сбытчиков. Однако суды смогут применять наказание более дифференцированно, учитывая личность виновного, возраст, опасность для общества.
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Депутаты 13 июня внесли поправки в «наркотическую» статью, уменьшив нижние пределы наказаний.
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