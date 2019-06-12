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Наказание за незаконный оборот наркотиков смягчили в Беларуси

13.06.2019 11:54 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Депутаты 13 июня внесли поправки в «наркотическую» статью, уменьшив нижние пределы наказаний.

Статья №328 теперь предусматривает наказание за незаконный оборот наркотиков и психотропов 3 года лишения свободы (было 5) по части 2 и 6 лет по части 3 (было 8), сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что президент поручил в связи с важностью вопроса дополнительно изучать поправки в данную статью.

По словам главы Палаты представителей Владимира Андрейченко, принятие поправок не становится послаблением для наркодилеров и сбытчиков. Однако суды смогут применять наказание более дифференцированно, учитывая личность виновного, возраст, опасность для общества.

 
 
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Депутаты 13 июня внесли поправки в «наркотическую» статью, уменьшив нижние пределы наказаний.
 
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