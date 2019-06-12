Наказание за незаконный оборот наркотиков смягчили в Беларуси

Депутаты 13 июня внесли поправки в «наркотическую» статью, уменьшив нижние пределы наказаний.

Статья №328 теперь предусматривает наказание за незаконный оборот наркотиков и психотропов 3 года лишения свободы (было 5) по части 2 и 6 лет по части 3 (было 8), сообщает БЕЛТА .

Отмечается, что президент поручил в связи с важностью вопроса дополнительно изучать поправки в данную статью.

По словам главы Палаты представителей Владимира Андрейченко, принятие поправок не становится послаблением для наркодилеров и сбытчиков. Однако суды смогут применять наказание более дифференцированно, учитывая личность виновного, возраст, опасность для общества.