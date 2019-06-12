Как животных в минском зоопарке спасают от жары

Источник материала: Tut.by

В жару зоотехники в столичном зоопарке спасают от зноя животных самыми разными способами — в ход идут и замороженные продукты, и душ. Подробности сообщает телеканал СТВ.





Как рассказывают в зоопарке, медведя Тристана в жару кормят фруктовым льдом и дают замороженный компот. А вот его возлюбленная Изольда предпочитает в такой зной прохладные ванны.

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка говорит, что такую погоду медведи хорошо переносят.

— Мы их поливаем, даем воды. Дополнительно заказали ветки, ставим в вольеры, они, конечно, высыхают быстро, но все равно получается тень.





Хищникам из-за высокого градуса урезали мясной паек — может испортиться, зато «живого» корма в меню больше. Кроме того, в режиме дня обязательны тропические ливни.





— У тех, у кого шубы, тем сложнее. Птицам в этом плане полегче. А «тропики» себя чувствуют очень комфортно: и попугаи, и обезьяны — они великолепно. Резвятся, — говорит зоотехник.