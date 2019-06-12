Наказание за незаконный оборот наркотиков смягчили в Беларуси

Депутаты 13 июня внесли поправки в «наркотическую» статью, уменьшив нижние пределы наказаний.

Статья №328 теперь предусматривает наказание за незаконный оборот наркотиков и психотропов 3 года лишения свободы (было 5) по части 2 и 6 лет по части 3 (было 8), сообщает БЕЛТА .

Отмечается, что президент поручил в связи с важностью вопроса дополнительно изучать поправки в данную статью.

По словам главы Палаты представителей Владимира Андрейченко, принятие поправок не становится послаблением для наркодилеров и сбытчиков. Однако суды смогут применять наказание более дифференцированно, учитывая личность виновного, возраст, опасность для общества.

По словам спикера, государство не планирует снижать ответственность для наркодилеров, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков целенаправленно. Верхний предел до 8 лет по ч.2 и до 15 лет по ч.3 остается без изменений.

Депутаты говорят, что сбыт наркотиков остается особо тяжким преступлением в Беларуси. И поправки не означают, что все осужденные по ч.2 и 3 ст.328 попадут под действие изменений. Решение в каждом случае будет принимать суд.

Декрет №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», принятый в 2014 году, ужесточил ответственность за наркотические преступления, и теперь появилась возможность смягчить закон для некоторых видов преступлений.