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Писала непристойности, рисовала непотребщину. Пенсионерка исцарапала гвоздем 11 соседских машин в Витебске

13.06.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска поцарапала гвоздем и разрисовала маркером 11 машин в одном из городских дворов, сообщает милиция.

Рано утром 56-летняя женщина вышла из квартиры в одной из многоэтажек на Московском проспекте и разрисовала стены местного супермаркета. Затем поцарапала гвоздем и разрисовала маркером 11 автомобилей. На них женщина нанесла неприличные изображения и нецензурные слова.

Поврежденные автомобили принадлежат жильцам двух домов. Ущерб — более трех тысяч рублей.

Женщина не смогла пояснить милиции, зачем она все это сделала.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

 
Теги: Витебск
 
 
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