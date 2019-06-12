Писала непристойности, рисовала непотребщину. Пенсионерка исцарапала гвоздем 11 соседских машин в Витебске

Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска поцарапала гвоздем и разрисовала маркером 11 машин в одном из городских дворов, сообщает милиция.

Рано утром 56-летняя женщина вышла из квартиры в одной из многоэтажек на Московском проспекте и разрисовала стены местного супермаркета. Затем поцарапала гвоздем и разрисовала маркером 11 автомобилей. На них женщина нанесла неприличные изображения и нецензурные слова.

Поврежденные автомобили принадлежат жильцам двух домов. Ущерб — более трех тысяч рублей.

Женщина не смогла пояснить милиции, зачем она все это сделала.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.