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Писала непристойности, рисовала непотребщину. Пенсионерка исцарапала гвоздем 11 соседских машин в Витебске
13.06.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Витебска поцарапала гвоздем и разрисовала маркером 11 машин в одном из городских дворов,
Рано утром 56-летняя женщина вышла из квартиры в одной из многоэтажек на Московском проспекте и разрисовала стены местного супермаркета. Затем поцарапала гвоздем и разрисовала маркером 11 автомобилей. На них женщина нанесла неприличные изображения и нецензурные слова.
Поврежденные автомобили принадлежат жильцам двух домов. Ущерб — более трех тысяч рублей.
Женщина не смогла пояснить милиции, зачем она все это сделала.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
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Писала непристойности, рисовала непотребщину. Пенсионерка исцарапала гвоздем 11 соседских машин в Витебске
Женщина не смогла пояснить милиции, зачем она все это сделала.
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