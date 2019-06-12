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Жара до 34 градусов будет в Беларуси 14 июня

13.06.2019 12:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Фото из архива

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 34 градусов и в основном без осадков будет в Беларуси 14 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса. Днем будет 28-33 градуса, местами по югу до 34. Из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 34 градусов и в основном без осадков будет в Беларуси 14 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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