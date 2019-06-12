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Жара до 34 градусов будет в Беларуси 14 июня
13.06.2019 12:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 34 градусов и в основном без осадков будет в Беларуси 14 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса. Днем будет 28-33 градуса, местами по югу до 34. Из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности.-0-
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 34 градусов и в основном без осадков будет в Беларуси 14 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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