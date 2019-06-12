ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МЧС о сериале «Чернобыль»: «Сегодня мы работаем открыто, даже если ситуация непростая»

13.06.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко объяснил, почему сегодня невозможно скрывать информацию о катастрофах, как это было во время аварии на ЧАЭС.


Фото: commons.wikimedia.org/Сергей Серебро

Глава МЧС Владимир Ващенко признался: начало американского сериала «Чернобыль», ставшего самым популярным в истории, он смотрел. Правда, впечатлениями пока делиться не готов.

— Когда посмотрю полностью, поделюсь, — пообещал он журналистам.

— В интернете после сериала была дискуссия: если бы катастрофа произошла сейчас, сказали бы нам власти о ней или так же скрывали информацию? Насколько нам сейчас гарантировано право узнавать о таких катастрофах?

— Вопрос действительно серьезный, — согласился министр. — Мы сегодня работаем в открытом режиме, даже если непростая ситуация. Вы представьте, если не допустить журналистов, СМИ к какому-то происшествию, чем будут люди пользоваться: слухами, склоками, домыслами, и пр. И потом уже органы власти должны будут не докладывать ситуацию, а оправдываться. Поэтому мы — открыты.

По словам министра, сегодня система предупреждения и реагирования в Беларуси находится на достаточно высоком уровне.

— И высокую оценку нашей деятельности в вопросах именно ядерной безопасности, радиационной безопасности дает и МАГАТЭ. Сегодня все делается, чтобы и наша строящаяся станция была самой безопасной. И конечно, все вопросы, связанные с безопасностью, сегодня решаются на достаточно высоком уровне.

Журналисты напомнили о ситуации на строительстве БелАЭС, когда не сразу стало известна информация о том, что задет корпус реактора, который после пришлось заменить.

— Никто ничего не утаивал, — объяснил Владимир Ващенко. —  Дело в том, что с учетом позиции Литвы есть отдельные противники не строительства станции, а просто противники власти. Они любую ситуацию рассматривают в таком ракурсе, чтобы было выгодно им и невыгодно стране. Инциденты, которые происходят на станции, минимальны. На любом строительстве, не только у нас, но и в высокоразвитых странах, мы видим инциденты. Но с учетом повышенного внимания и возможности где-то поспекулировать, дается оценка (инцидентов на БелАЭС — Прим. ред.).

Но мы открыты, никаких скрытых вопросов нет. Вся информация оперативно докалывается и главе государства, и правительству, принимаются решения. В данном случае по корпусу реактора была оплошность строителей, которые там работали. И правительством республики было принято решение по обеспечению дальнейшей безопасности.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко объяснил, почему сегодня невозможно скрывать информацию о катастрофах, как это было во время аварии на ЧАЭС.
 
Новости дня
Новости общества
 
Жаркая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика