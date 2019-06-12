Глава МЧС о сериале «Чернобыль»: «Сегодня мы работаем открыто, даже если ситуация непростая»

Источник материала: Tut.by

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко объяснил, почему сегодня невозможно скрывать информацию о катастрофах, как это было во время аварии на ЧАЭС.



Фото: commons.wikimedia.org/Сергей Серебро

Глава МЧС Владимир Ващенко признался: начало американского сериала «Чернобыль», ставшего самым популярным в истории, он смотрел. Правда, впечатлениями пока делиться не готов.

— Когда посмотрю полностью, поделюсь, — пообещал он журналистам.

— В интернете после сериала была дискуссия: если бы катастрофа произошла сейчас, сказали бы нам власти о ней или так же скрывали информацию? Насколько нам сейчас гарантировано право узнавать о таких катастрофах?

— Вопрос действительно серьезный, — согласился министр. — Мы сегодня работаем в открытом режиме, даже если непростая ситуация. Вы представьте, если не допустить журналистов, СМИ к какому-то происшествию, чем будут люди пользоваться: слухами, склоками, домыслами, и пр. И потом уже органы власти должны будут не докладывать ситуацию, а оправдываться. Поэтому мы — открыты.

По словам министра, сегодня система предупреждения и реагирования в Беларуси находится на достаточно высоком уровне.

— И высокую оценку нашей деятельности в вопросах именно ядерной безопасности, радиационной безопасности дает и МАГАТЭ. Сегодня все делается, чтобы и наша строящаяся станция была самой безопасной. И конечно, все вопросы, связанные с безопасностью, сегодня решаются на достаточно высоком уровне.

Журналисты напомнили о ситуации на строительстве БелАЭС , когда не сразу стало известна информация о том, что задет корпус реактора, который после пришлось заменить.

— Никто ничего не утаивал, — объяснил Владимир Ващенко. — Дело в том, что с учетом позиции Литвы есть отдельные противники не строительства станции, а просто противники власти. Они любую ситуацию рассматривают в таком ракурсе, чтобы было выгодно им и невыгодно стране. Инциденты, которые происходят на станции, минимальны. На любом строительстве, не только у нас, но и в высокоразвитых странах, мы видим инциденты. Но с учетом повышенного внимания и возможности где-то поспекулировать, дается оценка (инцидентов на БелАЭС — Прим. ред.).

Но мы открыты, никаких скрытых вопросов нет. Вся информация оперативно докалывается и главе государства, и правительству, принимаются решения. В данном случае по корпусу реактора была оплошность строителей, которые там работали. И правительством республики было принято решение по обеспечению дальнейшей безопасности.