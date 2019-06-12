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Ситуация с пожарной безопасностью в лесах находится под контролем - МЧС

13.06.2019 12:30 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с пожарной безопасностью в лесах находится под контролем. МЧС, учитывая жаркую погоду, увеличило частоту вылетов авиации. Об этом сегодня журналистам сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что для обеспечения пожарной безопасности в лесах принимаются необходимые меры, ситуация находится под контролем. "Ведется постоянный мониторинг, авиационное наблюдение. С учетом класса пожарной опасности в районе МЧС увеличивает количество вылетов, маршрутов. Ведется также наземный мониторинг с использованием видеонаблюдения", - сказал Владимир Ващенко.

Сейчас, по данным МЧС, запрет на посещение лесов введен более чем в 50 районах страны.

На этой неделе в Беларуси установилась аномально жаркая погода с дефицитом осадков. Вчера днем температура воздуха почти повсеместно достигла плюс 31-34 градусов, самые высокие значения отмечены в Жлобине - 34,7 градуса тепла. В отдельных районах страны были превышены абсолютные июньские максимумы температуры воздуха за весь период наблюдений. В связи с жаркой сухой погодой отмечается высокая пожароопасность в лесах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с пожарной безопасностью в лесах находится под контролем. МЧС, учитывая жаркую погоду, увеличило частоту вылетов авиации. Об...
 
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