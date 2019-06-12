Исчезнут через полгода, но стоят в 3 раза дороже. В Беларуси запускают производство пакетов из кукурузы

Источник материала: Tut.by

18 лет назад компания «БеллаПак» была одной из первых, кто начал выпускать пластиковые пакеты для торговых сетей. Сегодня это же предприятие, ставшее группой компаний Kinglet, первым запускает производство полностью биоразлагаемых пакетов из кукурузы. Как уверяет директор Максим Мелешко, продукция на 98 процентов состоит из органических соединений. Максимум через полтора года от них останутся только вода, биомасса, углекислый газ и ни грамма пластика, от которого сегодня страдает планета. «Это здоровое требование на европейском рынке. Мы понимаем, что рано или поздно оно придет и в нашу страну. Нам бы хотелось предложить эту альтернативу уже сейчас».





Из чего и как производят пакеты из кукурузы,

будут ли они дороже обычного полиэтилена,

что мешает им вытеснить пластиковую упаковку,

почему сырье покупают в Италии,

а также чего в этом производстве больше — бизнеса или желания сделать мир лучше — в материале TUT.BY.

«Почему бы нам не делать такое сырье из картофеля?»

«Стоп, так в магазинах уже есть пакеты с маркировкой bio», — скажете вы. И будете правы, но не совсем.

В этих пакетах содержится всего 1−2 процента биологических добавок, все остальное — искусственный материал. Спустя время под воздействием определенных факторов он превращается в труху, которая разлагается сотни лет. Или вместе с водой и пищей поступает в организм человека и животных.

В том числе такие пакеты сегодня выпускает Kinglet. Группа компаний работает с крупными торговыми сетями в Беларуси и за рубежом и предлагает разные виды упаковки: многоразовые сумки, крафт-пакеты, пакеты из вторичного сырья, полиэтилена и компостируемого материала.





Решение начать выпуск полностью биоразлагаемых пакетов пришло около года назад, рассказывает Максим Мелешко. В компании внимательно изучили мировой опыт и нашли в нем массу примеров, когда страны и целые регионы полностью отказались от пластика.

Производство находится на окраине Логойска.





В шумно — работает оборудование. По одному агрегату бежит белая пленка — будущие полиэтиленовые пакеты. На соседнем устройстве тянется бежевая полоса — это значит, здесь «рождается» упаковка из кукурузы. Если подойти к нему чуть ближе, обоняние улавливает легкий запах жженого сахара.

Основа сырья для биоразлагаемых пакетов — это крахмал. Его получают из листьев кукурузы, которую выращивают специально для этих целей, рассказывает главный технолог предприятия Валентин Комель. И показывает две колбы: в одной — гранулы полиэтилена, который сделан на основе продуктов переработки газа и нефти, во второй — натуральные кукурузные гранулы.

— «Кукуруза» — так их называют на предприятии — приезжает к нам в картонных коробах. Само сырье находится во влагостойкой солнценепроницаемой упаковке, что позволяет сохранить качество гранул.



Из таких кукурузных гранул получаются биоразлагаемые пакеты

Основой для гранул могут быть не только кукуруза, но и картофель, а также молочная кислота.

— Мы выбрали кукурузу, потому что она имеет приятный телесный оттенок. Остальные полимеры или прозрачные, или белого цвета. В качестве поставщика и партнера мы взяли итальянского производителя Novamont, который работает на рынке уже 25 лет, — добавляет Максим Мелешко.



Директор группы компаний Kinglet Максим Мелешко

В Беларуси производителей такого сырья попросту нет, поэтому закупать его приходятся в Италии.

— Хотя мы общаемся с Академией наук. Почему бы нам не делать такое сырье из картофеля? Если оно появится, мы с удовольствием купим. Плюс наша страна сама могла бы его экспортировать. Спрос на европейском рынке есть.

«В месяц предприятие способно выпускать 90 миллионов пакетов»

Валентин Комель наглядно показывает, как рождается биоразлагаемый пакет. Сперва гранулы расплавляют, чтобы сделать из них пленку. Затем на пленку наносят краску.





— Мы используем краски на водной и спиртовой основе. Они считаются экологически безопасными, — уточняет Валентин.

После этого пленку ждет много манипуляций: ее разрезают термоножом, спаивают, наносят перфорацию, вырезают ручки. В результате получаются пакеты разных видов: фасовочные, мусорные, «майки» и с вырубной ручкой. Они мягкие, приятные на ощупь и не шуршат.

Тут же, в цеху, находится лаборатория, в которой тестируют физические свойства пакетов: толщина, удлинение, сила разрыва при удлинении, прочность сварного шва.





Биопакеты запаковываются только в картонную коробку — это принципиальный момент, говорит Валентин. Картон не позволяет проникать солнечным лучам, ведь они ускоряют процесс разложения. Так же, как и вода, воздух, микроорганизмы.

— В Европе эти пакеты наполняют очистками, завязывают и выбрасывают в отдельный бак. Приезжает специальный грузовик, высыпает содержимое и везет его на завод, где происходит индустриальное компостирование. Через некоторое время это все превращается в удобрение, которое забирают фермеры.

Максим Мелешко рассказывает: при самых неблагоприятных условиях пакет разложится максимум за полтора года. Обычно это происходит быстрее — за месяц-два. Для сравнения: пакет из полиэтилена перегнивает сотни лет.

— Но это никак не влияет на износостойкость биоразлагаемого пакета. Если человек с ним аккуратно обращается, он выдержит и 10, и 20 походов в магазин.





В месяц предприятие способно выпускать 30 миллионов пакетов-маек и примерно 60 миллионов — фасовочных. Технологически для предприятия нет разницы, какие пакеты выпускать — «химические» или натуральные. Зато несложно представить, какая разница есть для окружающей среды. Перейти на производство только биоразлагаемых пакетов предприятие может всего за несколько дней, рассказывает Максим Мелешко.

— Год назад мы сами попробовали перестроиться, но ничего не получилось, — признается Максим. — Пытались подобрать нужные режимы, температуры, но пленка не получалась, а сырье тратилось зря. В результате мы пригласили специалиста из Италии, он нам помог, научил. Также мы модернизировали оборудование. И теперь умеем все сами.

Главное, подчеркивает Максим Мелешко, чтобы на биоразлагаемые пакеты был запрос и от общества, и от ритейла, и от государства.

«Многое держится на убеждениях ритейла: либо мы за то, чтобы больше заработать, либо за то, чтобы сохранить планету»

На сегодня у группы компаний Kinglet заключены контракты с двумя крупными торговыми сетями — «Короной» и Green. Там пакеты из кукурузы появятся уже в выходные, 15−16 июня. Найти их можно на специальных стойках около касс.



Так будут выглядеть стойки с продукцией

Дело с их продвижением пока идет туго. Ритейл, признается Максим Мелешко, приходится практически уговаривать.

— Стоимость сырья для производства биоразлагаемых пакетов в три раза дороже полиэтилена. Еще оно и тяжелее на 30 процентов. То есть готовое изделие в зависимости от размеров получается в три-четыре раза более дорогим. Хотя процесс производства, а соответственно, и его стоимость остается прежним. Дальше мы отдаем пакеты в магазин. Он сам устанавливает его стоимость — добавить один процент, 40 или 100. Сколько именно — это решение исключительно торговой сети.





По наблюдениям специалистов предприятия, запрос у общества уже есть, говорит Максим Мелешко. Возможно, он не такой большой, но в компании понимают, что ничего не делается по щелчку пальца.

— То, приживутся ли эти пакеты, зависит от общественного мнения: и генерального директора сети, и покупателей, которые придут в магазин. Если завтра сеть поставит ту же цену на биопакеты, что и на полиэтилен, их будут покупать.

Пока ожидается, что пакет-майка будет стоить от 30 до 40 копеек. Окончательное решение — за торговой сетью.



В этом году перед входом в здание сотрудники предприятия специально посадили кукурузу

— Мы понимаем, что это долгий процесс и вопрос культуры, которую нужно прививать с самого детства. Но нам бы хотелось, чтобы ситуация в нашей стране менялась. Хотя понятно, что в этом должны быть заинтересованы все, в том числе государство.





— Чего в вашем желании больше: бизнес-расчета или стремления защитить экологию?

— И то, и другое одновременно. Желание сделать планету чище и остаться в бизнесе. Наше предприятие имеет большое социальное значимое для Логойска. Мы второй по размеру налогоплательщик, у нас работает около 170 человек. Мы несем социальную нагрузку: поддерживаем дома для людей с инвалидностью, платим налог на экологию, обеспечиваем своих сотрудников социальным пакетом. Сегодня наше предприятие готово полностью избавиться от полиэтиленовой упаковки, если будет заявка и от потребителей, и от ритейла. Нужно просто столкнуть дело с мертвой точки.