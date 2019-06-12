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В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор

13.06.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор — расстрелян осужденный за убийство трех человек Александр Жильников. О судьбе второго осужденного по тому же делу — Вячеслава Сухарко — пока ничего не известно. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Александр Жильников. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова. Об этом координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде сообщили родственники осужденного. Пока что судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко — неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры приводятся в исполнение одновременно по всем осужденным к высшей мере по одному делу.

В ПЦ «Весна» сообщили, что 30 мая адвокат была на свидании с Александром Жильниковым, где они составляли жалобу в Генеральную прокуратуру на рассмотрение дела по вновь открытым обстоятельствам. Сегодня, 13 июня, адвокат отправилась в СИЗО № 1, чтобы продолжить работу по жалобе, однако, там ей сказали, что Александр Жильников «убыл по приговору». Адвокат уточнила, означает ли это, что он расстрелян? На что получила подтверждение этой информации. Официальное сообщение об исполнении приговора будет направлено родственникам из Минского городского суда согласно установленной процедуре.

Также отмечается, что в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится индивидуальное обращение Александра Жильникова.

За что Жильникова приговорили к смертной казни

Напомним, в декабре 2015-го в столичной квартире по улице Алибегова в Минске нашли тела убитой пары: 24-летней девушки и 32-летнего парня. Оказалось, за 2 миллиона рублей «старыми» другая минчанка попросила двух знакомых «отправить» девушку в больницу, чтобы тем временем вернуть бывшего парня. Те, будучи пьяными, позарились на имущество в квартире и убили обоих. На телах пары эксперты насчитали полторы сотни ран.

За день до того в Колодищах обвиняемые расправились с мужчиной, который хранил дома 10 тысяч долларов.

Весной 2017-го мужчин приговорили к пожизненному заключению, но Верховный суд отправил дело на пересмотр и решил: казнить мужчин, а женщине-заказчице — 12 лет лишения свободы.

24-летний Вячеслав Сухарко признавал вину полностью и просил себя расстрелять. А вот 44-летний Александр Жильников винил во всем подельника. Говорил, что он сам «не убивал, не душегуб».


Вячеслав Сухарко. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также двух фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

В январе 2019 года в Беларуси был вынесен очередной смертный приговор — 36-летний бобруйчанин Александр Осипович был приговорен к смертной казни за убийство двух девушек с особой жестокостью.

Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?». 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.

 
Теги: Минск
 
 
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Расстрелян осужденный за убийство трех человек Александр Жильников. О судьбе второго осужденного по тому же делу - Вячеслава Сухарко - пока ничего не известно.
 
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