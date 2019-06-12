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В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор
13.06.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор — расстрелян осужденный за убийство трех человек Александр Жильников. О судьбе второго осужденного по тому же делу — Вячеслава Сухарко — пока ничего не известно. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
Приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова. Об этом координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде сообщили родственники осужденного. Пока что судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко — неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры приводятся в исполнение одновременно по всем осужденным к высшей мере по одному делу.
В ПЦ «Весна» сообщили, что 30 мая адвокат была на свидании с Александром Жильниковым, где они составляли жалобу в Генеральную прокуратуру на рассмотрение дела по вновь открытым обстоятельствам. Сегодня, 13 июня, адвокат отправилась в СИЗО № 1, чтобы продолжить работу по жалобе, однако, там ей сказали, что Александр Жильников «убыл по приговору». Адвокат уточнила, означает ли это, что он расстрелян? На что получила подтверждение этой информации. Официальное сообщение об исполнении приговора будет направлено родственникам из Минского городского суда согласно установленной процедуре.
Также отмечается, что в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится индивидуальное обращение Александра Жильникова.
За что Жильникова приговорили к смертной казни
Напомним, в декабре 2015-го в столичной квартире по улице Алибегова в Минске
За день до того в Колодищах обвиняемые
Весной 2017-го мужчин
24-летний Вячеслав Сухарко признавал вину полностью и
Смертная казнь в Беларуси
Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также
В январе 2019 года в Беларуси был вынесен очередной смертный приговор — 36-летний бобруйчанин Александр Осипович
Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?». 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.
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Расстрелян осужденный за убийство трех человек Александр Жильников. О судьбе второго осужденного по тому же делу - Вячеслава Сухарко - пока ничего не известно.
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