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30 скорых из резерва. Глава Минздрава - о первых распоряжениях и подготовке к Европейским играм

13.06.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 июня Александр Лукашенко назначил нового министра здравоохранения. Им стал бывший главврач Минского городского клинического онкодиспансера Владимир Караник. Спустя два дня после назначения Владимир Караник принял участие в пресс-конференции «Актуальное состояние государственной системы здравоохранения Республики Беларусь». На ней он рассказал, какие распоряжения успел дать в первые дни своей работы в новой должности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Буквально сразу, после представления во вторник, на совещании с заместителем были определены основные направления, которые сейчас подвергаются анализу и ревизии. Во-первых, это лекарственное обеспечение. На сегодня мы не только анализируем имеющиеся или потенциальные проблемы, но и прогнозируем, регистрация на какие препараты, возможно, закончится в 2020—2021 годах и с которыми, вероятно, будут проблемы.

Также прямо сейчас в министерстве проводят анализ эффективности использования дорогостоящего оборудования — КТ и МРТ.

— Министерство здравоохранения собирает информацию о средней длительности простоя, стоимости ремонта, запчастей. Мы хотим сравнить эту ситуацию с сопредельными странами, чтобы иметь или не иметь серьезный повод для разговора с производителями на предмет того, чтобы гарантийное обслуживание оборудования проводилось по-другому.

Владимир Караник анонсировал пилотный проект, который будет проходить в Минске. Его цель — повысить пропускную способность компьютерных томографов.

— Если проект окажется успешным, это будет распространено на всю страну. Мы считаем, что без серьезных финансовых вложений мы в состоянии увеличить пропускную способность имеющихся аппаратов в полтора-два раза. Если это получится, то существенно снимет нагрузку на социальную сферу.

Также новый глава Минздрава рассказал о том, что под пристальным вниманием ведомства сейчас находятся II Европейские игры. И добавил, что мероприятие «ни в коем случае не создаст проблем в доступе к медицинской помощи».

— Периодически в блогосфере начинаются разговоры о том, что это ограничит доступ жителей города Минска к скорой помощи и стационару, что выделяются целые зоны в БСМП, куда невозможно попасть простому гражданину.

По поводу скорой помощи Владимир Караник пояснил:

— Мы проанализировали ситуацию. В июне-июле нагрузка на скорую помощь снижается, ведь много людей покидает пределы города. Мы знали, какой у нас имеется резерв. А то, что требовалось сверх, закрылось за счет резерва остальных регионов. Городу Минску было дополнительно передано 30 бригад, которые были неадекватно загружены в своих городах. Естественно, маленькие районные центры, где одна-две «скорые помощи», никто не трогал.

Также новый министр прокомментировал слухи о том, что специально для спортсменов в Больнице скорой медицинской помощи было выделено отделение, в которое обычные граждане Беларуси попасть не могут.

— Вероятно, это отделение, которое только вышло из ремонта. И туда в принципе в последние полгода доступа для граждан не было. Об этом почему-то сказать забыли. В целом, за прошлый год была проанализирована нагрузка на коечный фонд Минска. Выяснилось, что июнь — это уже месяц отпусков, люди разъезжаются. Часть коечного фонда в летние используется менее эффективно и просто пустует. Поэтому даже не весь пустующий фонд был задействован для того, чтобы обеспечить им спортсменов.

Спортсмены действительно будут находится в отдельном отделении, подтвердил Владимир Караник. Но от остальных, по его словам, оно отличается только тем, что его персонал разговаривает на английском языке.

— Смешать всех вместе с остальными пациентами — это создать определенную напряженность и для тех, и для других. Не потому, что мы выделяем какие-то лучшие условия. Это обычное отделение. Только персонал владеет английским языком. В целом, медицинская организация «Европейских игр» ни в коем случае не ущемляет права наших граждан и не создадут проблем в доступе к медицинской помощи.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Караник рассказал, какие распоряжения отдал в первые дни своей работы в новой должности и как Министерство здравоохранения готовится к Европейским...
 
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