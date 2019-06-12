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В Минске за убийство судят иностранного студента. Парни конфликтовали из-за девушки
13.06.2019 13:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Заводского района столицы начался процесс по делу об убийстве 21-летнего минчанина Алексея Кривошея. В преступлении обвиняют иностранного студента Рустама Рагимова. По версии следствия, парни не поделили девушку. Как считает семья убитого, на судебной скамье должен сидеть не один человек.
Убийство
Между молодыми людьми, как выяснило следствие, был
По данным следствия, между Рустамом и Алексеем завязалась потасовка, к которой присоединились несколько человек. Алексей получил удар ножом, и все разбежались. Друзья дотащили раненого в больницу, но парень скончался от острой кровопотери.
В убийстве обвинили 18-летнего Рустама, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Что касается остальных, то следователи
В суде присутствует переводчик с азербайджанского, хотя обвиняемый в целом понимает по-русски. На процесс также пришел представитель посольства. Сам Рустам Рагимов родился в Баку, а осенью 2018-го учился на втором курсе в Академии авиации.
Его защитник сообщила, что родители отказались давать показания против сына. В зале из родных фигуранта, судя по всему, никого нет. К материалам дела приобщили жалобу в Генпрокуратуру: защита обвиняемого просила прекратить дело и отпустить молодого человека на свободу.
«Следствие проведено необоснованно, а действиям моего подзащитного дана неверная квалификация», — заявила адвокат Анна Славина.
В зал пришла семья убитого Алексея Кривошея: его мама, отчим и бабушка. На эти слова они возмущенно оглянулись. У них много вопросов к обвиняемому, и получать ответы им будут помогать два адвоката.
Сам фигурант редко смотрит в зал и на вопросы суда отвечает тихо. Прокурор Мария Лапоухова зачитала обвинение:
«Вечером 12 ноября 2018 года, имея умысел на убийство и будучи пьяным, вблизи дома на улице Уборевича, 77 в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений между ним и Кривошеем, Рагимов умышленно ограничил свободу передвижения Кривошея путем удержания руками сзади, а также нанес множество телесных повреждений: не менее 10 ударов и толчков руками и ногами в тело, голову и конечности Кривошея, а также не менее одного удара ножом в область живота слева, повредив аорту (…), Кривошей скончался от острой кровопотери».
Сам обвиняемый на вопрос суда о признании вины заявил: «Нет, не признаю».
Первым в суде дали слово родным убитого Алексея Кривошея. Отчим парня, Леонид Жовнерович, вспоминает его как отзывчивого, «парня-золото», за которым конфликтов никогда не замечали. По его словам, он воспитывал мальчика как родного, с трехлетнего возраста. Девушку, из-за которой враждовали парни, он лично не знал.
«Первый раз я увидел ее на похоронах у Леши. Она приходила к нам, объясняла…», — говорит мужчина. На процессе ее нет.
Та девушка, ее зовут Валерия, жила в деревне под Минском, где у Алексея Кривошея был дом бабушки. И он часто приезжал туда, чтобы встретится. Там же, на даче, отчим и Алексей встретились за день до трагедии, 11 ноября в воскресенье. Старший приехал чинить свою машину.
— Он помог мне поставить машину на колодки, спросил: «Папа, нужна ли еще помощь?». А потом сказал, что пойдет к Валерии.
По версии следствия, конфликт между парнями длился не день и не два — он был продолжительный, о чем свидетельствует переписка в соцсетях. Ранее в интервью TUT.BY друзья
Мама убитого, Наталья Жовнерович, вспоминает: они с сыном были близки, постоянно созванивались и переписывались во «Вконтакте». 11 ноября сын по телефону признался, что у него фингал, согласился даже выслать фото, но на расспросы скупо объяснил, что «заступился за кого-то». О девушке Лере мать только знала, что встречаются они около месяца, но лично с семьей сын ее так и не познакомил.
Накануне трагедии, 11 ноября, Алексей остался в деревне, чтобы встретится с Лерой. На работу в понедельник, 12 числа, он ехал оттуда. Вечером родители как раз пришли домой в Минске, когда примчались родители Владислава, лучшего друга Алексея: «Лешу побили, Леша в реанимации». На месте врачи развели руками: спасти парня не успели.
Позиция семьи убитого сводится к тому, что виновных в этой трагедии больше, и рядом с Рустамом в клетке должны сидеть его друзья.
«Мы хотим, чтобы их признали соучастниками. Я не раз смотрела видеозаписи с камер наблюдения, думаю, что одну из них обработали: семь человек [со стороны Рустама] пришло, а как он сам — не видно. Лешу подняли и сбросили на землю, неужели Рустам сам поднял?», — рассказала TUT.BY в перерыве бабушка Алексея Кривошея, Лариса Францевна, и махнула в сторону худощавого обвиняемого.
На суде родители подчеркнули: их сын был крепким парнем, рост 178 см и вес 100 кг, в прошлом отсужил в ВДВ.
«Если бы [они бились] один на один, то Леша бы ему отпор дал. Хотя я в драках его не замечала, но думаю, что в армии их обучали, какие-то навыки самообороны», — рассуждала во время допроса мать Алексея Кривошея.
В суде объявили перерыв, после обеда продолжится допрос свидетелей по делу.
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Фигуранту грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Семья убитого считает: на судебной скамье должен сидеть не один человек.
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