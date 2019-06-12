В Минске за убийство судят иностранного студента. Парни конфликтовали из-за девушки

Источник материала: Tut.by

В суде Заводского района столицы начался процесс по делу об убийстве 21-летнего минчанина Алексея Кривошея. В преступлении обвиняют иностранного студента Рустама Рагимова. По версии следствия, парни не поделили девушку. Как считает семья убитого, на судебной скамье должен сидеть не один человек.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Убийство произошло 12 ноября 2018-го возле Академии авиации. 18-летний студент, Рустам Рагимов из Азербайджана, вызвал на разговор 21-летнего Алексея Кривошея — слесаря «Мингаза». Их связывало только одно: чувства к одной девушке.

Между молодыми людьми, как выяснило следствие, был затяжной конфликт , по словам родных убитого, сын получал угрозы от Рустама. В тот вечер Алексея вызвал на разговор Рустам: первый пришел с парой друзей, а второго сопровождало сразу восемь человек.

По данным следствия, между Рустамом и Алексеем завязалась потасовка, к которой присоединились несколько человек. Алексей получил удар ножом, и все разбежались. Друзья дотащили раненого в больницу, но парень скончался от острой кровопотери.

В убийстве обвинили 18-летнего Рустама, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Что касается остальных, то следователи не нашли в их действиях состава преступления.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В суде присутствует переводчик с азербайджанского, хотя обвиняемый в целом понимает по-русски. На процесс также пришел представитель посольства. Сам Рустам Рагимов родился в Баку, а осенью 2018-го учился на втором курсе в Академии авиации.

Его защитник сообщила, что родители отказались давать показания против сына. В зале из родных фигуранта, судя по всему, никого нет. К материалам дела приобщили жалобу в Генпрокуратуру: защита обвиняемого просила прекратить дело и отпустить молодого человека на свободу.

«Следствие проведено необоснованно, а действиям моего подзащитного дана неверная квалификация», — заявила адвокат Анна Славина.

В зал пришла семья убитого Алексея Кривошея: его мама, отчим и бабушка. На эти слова они возмущенно оглянулись. У них много вопросов к обвиняемому, и получать ответы им будут помогать два адвоката.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Сам фигурант редко смотрит в зал и на вопросы суда отвечает тихо. Прокурор Мария Лапоухова зачитала обвинение:

«Вечером 12 ноября 2018 года, имея умысел на убийство и будучи пьяным, вблизи дома на улице Уборевича, 77 в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений между ним и Кривошеем, Рагимов умышленно ограничил свободу передвижения Кривошея путем удержания руками сзади, а также нанес множество телесных повреждений: не менее 10 ударов и толчков руками и ногами в тело, голову и конечности Кривошея, а также не менее одного удара ножом в область живота слева, повредив аорту (…), Кривошей скончался от острой кровопотери».

Сам обвиняемый на вопрос суда о признании вины заявил: «Нет, не признаю».



Убитый Алексей Кривошей. Фото взято из социальных сетей

Первым в суде дали слово родным убитого Алексея Кривошея. Отчим парня, Леонид Жовнерович, вспоминает его как отзывчивого, «парня-золото», за которым конфликтов никогда не замечали. По его словам, он воспитывал мальчика как родного, с трехлетнего возраста. Девушку, из-за которой враждовали парни, он лично не знал.

«Первый раз я увидел ее на похоронах у Леши. Она приходила к нам, объясняла…», — говорит мужчина. На процессе ее нет.

Та девушка, ее зовут Валерия, жила в деревне под Минском, где у Алексея Кривошея был дом бабушки. И он часто приезжал туда, чтобы встретится. Там же, на даче, отчим и Алексей встретились за день до трагедии, 11 ноября в воскресенье. Старший приехал чинить свою машину.

— Он помог мне поставить машину на колодки, спросил: «Папа, нужна ли еще помощь?». А потом сказал, что пойдет к Валерии.

— Какое у него было состояние? — уточнил судья Олег Каляда.

— Спокойный был. Я его спросил, нужна ли помощь.

— Помощь в чем?

— У него синяк под глазом был. Сразу спросил, откуда, он ответил: «Папа, я сам разберусь».

— Вам он говорил, с кем был конфликт, когда?

— Леша не рассказывал.

— (…) У вас были доверительные отношения, почему он не рассказал?

— Такой человек, не хотел родителей расстраивать.

По версии следствия, конфликт между парнями длился не день и не два — он был продолжительный, о чем свидетельствует переписка в соцсетях. Ранее в интервью TUT.BY друзья говорили , что своими глазами видели угрозы убийством от Рустама, уговаривали Алексея не идти с ним на встречу 12 ноября, где все и произошло.

Мама убитого, Наталья Жовнерович, вспоминает: они с сыном были близки, постоянно созванивались и переписывались во «Вконтакте». 11 ноября сын по телефону признался, что у него фингал, согласился даже выслать фото, но на расспросы скупо объяснил, что «заступился за кого-то». О девушке Лере мать только знала, что встречаются они около месяца, но лично с семьей сын ее так и не познакомил.

Накануне трагедии, 11 ноября, Алексей остался в деревне, чтобы встретится с Лерой. На работу в понедельник, 12 числа, он ехал оттуда. Вечером родители как раз пришли домой в Минске, когда примчались родители Владислава, лучшего друга Алексея: «Лешу побили, Леша в реанимации». На месте врачи развели руками: спасти парня не успели.

Позиция семьи убитого сводится к тому, что виновных в этой трагедии больше, и рядом с Рустамом в клетке должны сидеть его друзья.

«Мы хотим, чтобы их признали соучастниками. Я не раз смотрела видеозаписи с камер наблюдения, думаю, что одну из них обработали: семь человек [со стороны Рустама] пришло, а как он сам — не видно. Лешу подняли и сбросили на землю, неужели Рустам сам поднял?», — рассказала TUT.BY в перерыве бабушка Алексея Кривошея, Лариса Францевна, и махнула в сторону худощавого обвиняемого.

На суде родители подчеркнули: их сын был крепким парнем, рост 178 см и вес 100 кг, в прошлом отсужил в ВДВ.

«Если бы [они бились] один на один, то Леша бы ему отпор дал. Хотя я в драках его не замечала, но думаю, что в армии их обучали, какие-то навыки самообороны», — рассуждала во время допроса мать Алексея Кривошея.

В суде объявили перерыв, после обеда продолжится допрос свидетелей по делу.