На Столинщине двое мужчин ограбили пенсионерку

Источник материала: Навiны Палесся



Грабежи на Столинщине – дело нечастое. Те, кто покушается на чужое, промышляют всё больше кражами. Но 31 мая в одной из деревень нашего района к бабушке наведались два гостя, которые не уважили ни старость, ни закон.

В тот день бабушка заметила в своём огороде парня, который по-хозяйски прохаживался там. Вышла с вопросом, что он делает

— Собираю металлолом – последовал ответ.

— Уходите с моего двора – попросила женщина и стала возвращаться в дом. Но, оказывается, гость во дворе был лишь отвлекающим манёвром! Женщина заметила ещё одного мужчину, который… выносил из её дома столовые приборы – позолоченные и серебряные ложки.

Пенсионерка попросила вернуть вещи, но её нагло оттолкнули. Бабушка упала – грабители скрылись… На этом история могла бы и закончится. Немаловажный факт: женщина не обратилась за помощью в милицию. Это спустя почти две недели сделала её дочь, которая приехала в гости. Бабушка объяснила свой поступок просто:

— Я этих мужчин не знаю. Как их милиция найдёт?

А милиция нашла. Буквально за день силами сотрудников уголовного розыска личности грабителя и его подельника были установлены. Первому грозит ответственность по статье ч. 2 ст. 206 (грабёж с проникновением в жилище). Наказание в перспективах серьёзное – от ареста до лишения свободы сроком до шести лет. Действия второго фигуранта будут подвергнуты правовой оценке.

Как подчеркнул начальник криминальной милиции Столинского РОВД Василий ЧМУНЕВИЧ, чем раньше жертва обращается в правоохранительные органы за помощью, тем больше шансов на поимку вора по горячим следам.

Лилия ГУЩА