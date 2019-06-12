Вечером 12 июня на Столинщине произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист

Источник материала: Навiны Палесся

Вечером 12 июня произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Мужчина 1966 года рождения ехал на своём двухколёсном железном коне по дамбе, не справился с управлением и упал. Итог происшествия – закрытая черепно-мозговая травма и перелом ключицы.

Как сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Столинского РОВД Игорь КУЗЕМКО, водитель находился в нетрезвом состоянии, которое, вероятно, и стало главной причиной ДТП.

С начала года это второе ДТП с участием мотоциклиста. Только за одну неделю на территории района было зафиксировано 30 нарушений со стороны водителей мотоциклов. Три мотоциклиста управляли транспортными средствами подшофе, девять – не имея права управления.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

Фото предоставлено ОГАИ