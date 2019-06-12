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Вечером 12 июня на Столинщине произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист

13.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

Вечером 12 июня на Столинщине произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклистВечером 12 июня произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Мужчина 1966 года рождения ехал на своём двухколёсном железном коне по дамбе, не справился с управлением и упал.  Итог происшествия – закрытая черепно-мозговая травма и перелом ключицы.

Как сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Столинского РОВД Игорь КУЗЕМКО, водитель находился в нетрезвом состоянии, которое, вероятно, и стало главной причиной ДТП.

С начала года это второе ДТП с участием мотоциклиста. Только за одну неделю на территории района было зафиксировано 30 нарушений со стороны водителей мотоциклов. Три мотоциклиста управляли транспортными средствами подшофе, девять – не имея права управления.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

Фото предоставлено ОГАИ

 
 
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  Вечером 12 июня произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Мужчина 1966 года рождения ехал на своём двухколёсном железном коне
 
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