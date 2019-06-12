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Издательство «Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки» выпустило новую книгу к II Европейским играм
13.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Книга «Спорт высших достижений. II Европейские игры — праздник мира, спорта, дружбы народов Европы», посвященная II Европейским играм, увидела свет в издательстве «Белорусская Энциклопедия имени П.Бровки», сообщил директор издательства Владимир Андриевич.
В книге рассказывается о символике и талисмане II Европейских игр, о путешествии эстафеты огня «Пламя мира», о спортивной деревне, где разместятся спортсмены и тренеры, о добровольной команде волонтеров и, конечно же, о медалях, ради которых в Беларуси соберутся более 4 тыс. спортсменов из 50 стран.
«Обо всем этом рассказывается в книге, — отмечает директор издательства. — А талисман игр Лесик проводит читателей по всем спортивным объектам, на которых будут проходить соревнования. На сайт каждой из представленных спортивных арен можно зайти с помощью мобильного телефона через QR-код, размещенный в нашем издании. В книге подробно рассказывается о виртуальном справочнике — мобильном приложении Minsk2019, который позволяет узнать последние новости, связанные с проведением II Европейских игр, расписание соревнований, ознакомиться с культурной программой».
II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В крупнейшем спортивном форуме континента разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
По информации
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