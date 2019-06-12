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Издательство «Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки» выпустило новую книгу к II Европейским играм

13.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Книга «Спорт высших достижений. II Европейские игры — праздник мира, спорта, дружбы народов Европы», посвященная II Европейским играм, увидела свет в издательстве «Белорусская Энциклопедия имени П.Бровки», сообщил директор издательства Владимир Андриевич.

Издательство «Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки» выпустило новую книгу к II Европейским играм
«Книга продолжает серию изданий, приуроченных к II Европейским играм, и будет полезна туристам и гостям Беларуси, всем, кто с нетерпением ожидает европейского спортивного праздника в Минске, — подчеркнул Владимир Андриевич. — На белорусском и английском языках читатели узнают об истории олимпийского движения в целом и Европейских играх в частности, об участии белорусских спортсменов в первом европейском спортивном мероприятии в Баку и белорусских спортивных объектах мирового уровня, на которых будут проходить соревнования II Европейских игр в Минске».

В книге рассказывается о символике и талисмане II Европейских игр, о путешествии эстафеты огня «Пламя мира», о спортивной деревне, где разместятся спортсмены и тренеры, о добровольной команде волонтеров и, конечно же, о медалях, ради которых в Беларуси соберутся более 4 тыс. спортсменов из 50 стран.


Издательство «Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки» выпустило новую книгу к II Европейским играм
Интересно, что медали изготовлены диаметром в 9,5 см, так как население Беларуси составляет 9,5 млн человек, а чехлы для них сделаны из натурального дерева, что производит впечатление домашнего уюта и тепла, вызывает ассоциации с традиционным белорусским ремеслом, природой страны.

«Обо всем этом рассказывается в книге, — отмечает директор издательства. — А талисман игр Лесик проводит читателей по всем спортивным объектам, на которых будут проходить соревнования. На сайт каждой из представленных спортивных арен можно зайти с помощью мобильного телефона через QR-код, размещенный в нашем издании. В книге подробно рассказывается о виртуальном справочнике — мобильном приложении Minsk2019, который позволяет узнать последние новости, связанные с проведением II Европейских игр, расписание соревнований, ознакомиться с культурной программой».


Издательство «Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки» выпустило новую книгу к II Европейским играм
«Беларусь обладает всем необходимым, чтобы провести II Европейские игры на высоком уровне: развитая спортивная инфраструктура, богатый опыт проведения международных соревнований различного уровня, квалифицированные специалисты, — уверен Владимир Андриевич. — Акцент при проведении этого масштабного праздника спорта будет сделан на душевности и создании комфортных условий для спортсменов. Это будет действительно праздник мира, спорта, дружбы народов Европы. Думаю, и наша книга «Спорт высших достижений» поможет спортсменам и гостям форума больше узнать о Беларуси, о гостеприимстве наших людей, о достижениях белорусских спортсменов и привлекательности спортивных арен, которые соответствуют мировым стандартам».

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В крупнейшем спортивном форуме континента разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

По информации БелТА.

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