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В парке вдоль Витьбы в Витебске сделали разметку для велосипедистов и пешеходов

13.06.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке имени Фрунзе на дорожке вдоль набережной Витьбы наконец появилась разметка для велосипедистов и пешеходов. Горожане давно о ней мечтали.


В этом парке вдоль Витьбы всегда много людей, ведущих здоровый образ жизни. Тут и велосипедисты, и бегуны, и поклонники скандинавской ходьбы, и любители роликов и скейтбордов. Кроме того, тут прогуливаются мамы с колясками, собачники со своими питомцами и т.д. С появлением дорожной разметки будет удобнее и безопаснее.


Круг вдоль всей набережной в этом парке протяженностью около 10 км. Разметка нанесена практически везде, кроме участка примерно в 1,5 км — от стадиона для пляжного футбола и уличной площадки для воркаута до моста Тысячелетия Витебска.


 
Теги: Витебск
 
 
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В этом парке вдоль Витьбы всегда много людей, ведущих здоровый образ жизни. С появлением дорожной разметки всем будет гораздо удобнее и безопаснее.
 
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