В парке вдоль Витьбы в Витебске сделали разметку для велосипедистов и пешеходов

Источник материала: Tut.by

В парке имени Фрунзе на дорожке вдоль набережной Витьбы наконец появилась разметка для велосипедистов и пешеходов. Горожане давно о ней мечтали.





В этом парке вдоль Витьбы всегда много людей, ведущих здоровый образ жизни. Тут и велосипедисты, и бегуны, и поклонники скандинавской ходьбы, и любители роликов и скейтбордов. Кроме того, тут прогуливаются мамы с колясками, собачники со своими питомцами и т.д. С появлением дорожной разметки будет удобнее и безопаснее.





Круг вдоль всей набережной в этом парке протяженностью около 10 км. Разметка нанесена практически везде, кроме участка примерно в 1,5 км — от стадиона для пляжного футбола и уличной площадки для воркаута до моста Тысячелетия Витебска.



