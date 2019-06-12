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В парке вдоль Витьбы в Витебске сделали разметку для велосипедистов и пешеходов
13.06.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке имени Фрунзе на дорожке вдоль набережной Витьбы наконец появилась разметка для велосипедистов и пешеходов. Горожане давно о ней мечтали.
В этом парке вдоль Витьбы всегда много людей, ведущих здоровый образ жизни. Тут и велосипедисты, и бегуны, и поклонники скандинавской ходьбы, и любители роликов и скейтбордов. Кроме того, тут прогуливаются мамы с колясками, собачники со своими питомцами и т.д. С появлением дорожной разметки будет удобнее и безопаснее.
Круг вдоль всей набережной в этом парке протяженностью около 10 км. Разметка нанесена практически везде, кроме участка примерно в 1,5 км — от стадиона для пляжного футбола и уличной площадки для воркаута до моста Тысячелетия Витебска.
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В этом парке вдоль Витьбы всегда много людей, ведущих здоровый образ жизни. С появлением дорожной разметки всем будет гораздо удобнее и безопаснее.
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