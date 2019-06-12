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Витебский «принц», который после выпускных ищет «Золушку»: «Многие хотят примерить найденную туфельку»
13.06.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебская история
— Нет, девушка еще не нашлась, но я надеюсь, что все же найдется, — говорит житель Витебска Александр Садкович, автор
Молодой человек поделился, что за последние дни ему пришло много сообщений от девушек. Но это все шуточные письма:
— Девушки пишут — каждая жаждет примерки.
Однако парень не отчаивается:
— Даже если девушка и не найдется, я сохраню эту туфельку. И буду когда-нибудь рассказывать своим детям историю, как «всем интернетом» мы искали «Золушку» в реальном времени.
Современному «принцу» 27 лет, по образованию — биотехнолог, сейчас работает в сфере общепита, в столовой ВГТУ.
— Девушки у меня нет. Может, с «Золушкой» и получились бы какие-то романтические отношения, но — смотря же, сколько ей лет! — смеется Александр.
Напомним, несколько дней назад Александр дал объявление в соцсетях о том, что около 6 часов утра воскресенья, как раз после школьных выпускных вечеров, нашел на улице женскую туфельку:
— Мы занимались обслуживанием выпускного вечера в школе № 44. В 5.30, когда все закончилось, отправились по домам. Где-то в 5.40 я шел по улице Смоленской, возле остановки «Авиационная» лежала туфелька. Обошел еще раз это место, думал: где-то есть и вторая, но, увы, нет.
Александр, как в сказке про Золушку, захотел вернуть туфельку хозяйке.
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Витебский «принц», который после выпускных ищет «Золушку»: «Многие хотят примерить найденную туфельку»
Витебская история с поиском «Золушки», потерявшей туфельку после выпускного, - увы, пока без хеппи-энда. Но молодой человек, который разыскивает хозяйку нарядной...
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