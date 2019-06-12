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Рекорд? В БНТУ ЦТ по русскому сдавало 3999 человек. Как это было - в фоторепортаже TUT.BY

13.06.2019 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В БНТУ ЦТ по русскому сдавало почти 4000 человек. В университете говорят, так много ребят в один день тестирование у них еще никогда не писало. TUT.BY посмотрел, как это выглядело со стороны.

Традиционно больше всего абитуриентов в стране пишут именно ЦТ по русскому. В 2019-м таких желающих в стране оказалось около 63 тысяч человек. Сдавать данный предмет в БНТУ в этом году зарегистрировалось 3999 парней и девушек! Для вуза это рекорд.


Для сравнения: в 2018-м тестирование по русскому в политехе писало 3645 абитуриентов.

Тестирование сдавали в трех корпусах — первом, шестом и восьмом


Самые впечатляющие очереди можно было заметить где-то после 10 утра

Первые абитуриенты стали подходить к зданиям вуза уже к 9 утра

Больше всего ребят писали ЦТ в восьмом корпусе — 1710 человек. На втором месте — первый корпус — 1680 абитуриентов, за ним — шестой, где разместилось 609 парней и девушек

Синоптики сегодня передавали +30, некоторые парни в очереди начали потихоньку раздеваться:)

В университете работало три пропускных пункта, поэтому ребят довольно быстро пропускали в аудитории

Где-то в 10.40 все уже были внутри. В 11.00 стартовало тестирование







 
 
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В БНТУ ЦТ по русскому сдавало почти 4000 человек. В университете говорят, так много ребят в один день тестирование у них еще никогда не писало.
 
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