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Рекорд? В БНТУ ЦТ по русскому сдавало 3999 человек. Как это было - в фоторепортаже TUT.BY
13.06.2019 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В БНТУ ЦТ по русскому сдавало почти 4000 человек. В университете говорят, так много ребят в один день тестирование у них еще никогда не писало. TUT.BY посмотрел, как это выглядело со стороны.
Традиционно больше всего абитуриентов в стране пишут именно ЦТ по русскому. В 2019-м таких желающих в стране оказалось
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В БНТУ ЦТ по русскому сдавало почти 4000 человек. В университете говорят, так много ребят в один день тестирование у них еще никогда не писало.
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