Они вкуснее, чем просто пельмени

Источник материала: БелТА

Лидер мясной промышленности Беларуси Брестский мясокомбинат в этом году отмечает юбилей – 80-летие. Сегодня предприятие выпускает в месяц более 4000 тонн готовой продукции. В ассортименте комбината – около 400 наименований. Есть не только привычные колбасы и сосиски, но и, например, уникальные даже для Беларуси мясные подушечки по-итальянски. В стране аналогов у них нет. Качественное сырье, использование натуральных специй и пряностей, бережное отношение к традициям и современное техническое оснащение – вот залог успеха Брестского мясокомбината.

Одним из самых удачных брендов предприятия последних лет стали мясные подушечки. Это вкусные натуральные пельмешки необычной квадратной формы, изготовленные по особой рецептуре с увеличенной долей свежего мяса. Ассортимент мясных подушечек разнообразен: "Домашние", "Классические", "С говядиной", "С телятиной", "С сыром", "С грибами", "Боярские", "С филе индейки", мини-подушечки "Потешки" и новинка – мини-подушечки "Веселые индюшата".

Оригинальную рецептуру мясных подушечек разрабатывали технологи предприятия, которые постарались приблизить ее к домашним рецептам, в которых хозяйки используют только натуральные ингредиенты. Это не просто пельмени промышленного производства, это продукция более высокого качества.

Главным же секретом фирменного вкуса мясных подушечек на комбинате считают качественное мясо. Для приготовления фарша оно используется только охлажденное, а не замороженное.

Процесс приготовления пельменей начинается с подготовки мясного фарша. В сырьевом отделении свиные и говяжьи туши разделывают, обваливают, затем разделяют мясо по сортам. В это же время идет подготовка остальных ингредиентов: в отделении очистки овощей моют и нарезают свежий лук и чеснок, параллельно в отделении для специй собирают натуральные специи.

После того как охлажденное мясо разделали, его отправляют на контрольное взвешивание, а затем в куттер (специальное устройство для измельчения мяса) вместе с овощами, натуральными специями и солью. В куттере все ингредиенты доводят до однородной консистенции в течение четырех минут. Для того чтобы сохранить полезные свойства мяса, в пельменном цеху постоянно поддерживается температура на уровне +12 градусов.

Затем готовый фарш отправляется в отделение формовки. Тесто для пельменей готовят также тщательно, как и начинку. В его состав входит мука высшего сорта, вода, соль и оливковое масло. На размешивание уходит 15 минут, затем формуются тонкие пласты теста.

Идеально квадратную форму мясные подушечки получают благодаря современной итальянской линии оборудования, внедренной на Брестском мясокомбинате. Раскатанное тесто движется по верхней и нижней линии, чтобы потом соединиться в подушечку формующими барабанами. Операторы внимательно следят, чтобы пельмени не были пустыми, их края идеально склеились, а тесто не порвалось. Несоответствующие высоким стандартам производства подушечки отбраковывают.

После чего готовые пельмени проезжают по конвейерной ленте в скороморозильник – устройство, предназначенное для интенсивного охлаждения и шоковой заморозки продуктов питания. Там они проведут 15-20 минут при температуре -30 градусов, чтобы охладиться. Замороженная продукция отправляется в отделение фасовки, где в автоматическом режиме идет взвешивание и упаковка в пачки.

Готовая продукция укладывается в картонные коробки, на каждую из которых наклеивается информация о продукте: дата производства, срок годности и номер смены. Каждую партию проверяют специалисты отдела производственно-ветеринарного контроля. Только после этого коробки отправляют в камеры хранения, а на следующий день фирменный транспорт развозит готовую продукцию по Беларуси. Как с гордостью отмечают сотрудники отдела маркетинга Брестского мясокомбината, их продукция пользуется особым спросом у нас в стране, ведь 90% произведенных мясных подушечек реализуется на отечественном рынке.

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