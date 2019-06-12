Военнослужащие нового пополнения Пинского погранотряда присягнули на верность Родине

Источник материала: Полесская правда



8 июня военнослужащие нового пополнения Пинского пограничного отряда приняли Военную присягу. Парни, прибывшие в пограничную службу, дали клятву на верность своей Родине и всему белорусскому народу.

Призыв в Пинском пограничном отряде начался 20 мая. Именно в этот день в столицу Полесья для прохождения военной службы прибыли первые новобранцы. В следующие дни ряды военнослужащих войсковой части 1235 пополнялись юношами из разных уголков нашей республики, всего прибыли около 80 парней.

В течение нескольких недель новобранцы прошли курс молодого солдата, усвоили основные обязанности военнослужащего, значение военной присяги и Боевого знамени. За этот период военнослужащие постигли основные азы военной службы. В торжественной обстановке новобранцам вручили стрелковое оружие, после чего у них состоялся первый полевой выход с учебно-боевыми стрельбами.

После принятия присяги на протяжении месяца военнослужащие будут обучаться по различным специальностям в учебном пункте погранотряда. После сдачи выпускных экзаменов новоиспеченные специалисты отправятся непосредственно в подразделения, где будут использовать полученные умения и навыки в охране границы.

Наталья Милевская.

Фото Михаила Бут-Гусаима.