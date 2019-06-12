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С бесплатным Wi-Fi, кофе и зарядкой для смартфона. В Гродно открылся «умный» киоск

13.06.2019 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на Молодежной открыли первый в области «умный» павильон «Белсоюзпечати». Здесь есть бесплатный Wi-Fi, точка подзарядки для телефонов, а также можно купить, помимо традиционных газет и журналов, прохладительные напитки, горячий кофе или мороженое, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Площадь нового павильона — около 17 кв. метров, он сделан из современных сэндвич-панелей, а его потолок обит древесиной. По периметру киоска установили неоновые панели.

По словам директора гродненского филиала торгового республиканского унитарного предприятия «Белсоюзпечать» Павла Скробко, за время «тест-драйва», который проходил с первого июня, существенно возросли продажи газет, журналов и книг — по сравнению с киоском, который находился на этом же месте.

— Павильон оснащен современным оборудованием: есть система кондиционирования, которая работает как на охлаждение, так и на обогрев. К слову, зимой на обогрев включается и теплый пол. Так что покупателям будет комфортно здесь в любое время года.


Фото: vgr.by

Фото: vgr.by




Фото: vgr.by

В павильоне можно оформить подписку на нужное издание.

«Умный» киоск — почти «мини-кафе»: здесь есть морозильник с мороженым и холодильник для напитков, на стенде можно выбрать батончики, зефир, вафли, печенье и многое другое. Работает кофе-машина. На выбор — 6 видов кофе и чай.

Ну и главная фишка нового павильона — бесплатный Wi-Fi. Чтобы подключиться к Сети, достаточно авторизоваться через SMS. Подзарядить телефон здесь тоже можно бесплатно.

Через пару недель аналогичный киоск откроется в Слониме. А в следующем году, скорее всего, в Гродно появится еще один подобный павильон — на остановке у Театра кукол.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на Молодежной открыли первый в области «умный» павильон «Белсоюзпечати».
 
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