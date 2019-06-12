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В Брестской области задержан педофил

13.06.2019 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

40-летний мужчина в Брестской области совершил действия сексуального характера в отношении воспитанниц детского сада, сообщает милиция региона.


Фото с сайта e1.ru

От его действий пострадали две девочки — 4 и 6 лет.

Подозреваемый женат, но с супругой не проживает — жил со своими родителями.

Мужчина ранее был судим за кражу и покушение на убийство. Сейчас он задержан и помещен в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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От его действий пострадали две девочки - 4 и 6 лет.
 
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