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В Брестской области задержан педофил
13.06.2019 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
40-летний мужчина в Брестской области совершил действия сексуального характера в отношении воспитанниц детского сада,
От его действий пострадали две девочки — 4 и 6 лет.
Подозреваемый женат, но с супругой не проживает — жил со своими родителями.
Мужчина ранее был судим за кражу и покушение на убийство. Сейчас он задержан и помещен в ИВС. Возбуждено уголовное дело.
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От его действий пострадали две девочки - 4 и 6 лет.
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