Два исполкома в Витебской области выплатят войсковым частям ущерб за призыв в армию не годных парней

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Витебской области взыскал с Толочинского райисполкома и Витебского горисполкома более 3 тысяч рублей за ущерб от необоснованного призыва на срочную службу в армию, сообщает ведомство.

Истцами выступили войсковые части из Минской области. В обоих случаях мужчины, призванные из Витебска и Толочинского района, находясь на службе в армии, подали жалобы на состояние здоровье.

Солдат обследовала комиссия главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил. Парней признали негодными к службе и уволили в запас по болезни.

Как заключили специалисты, причиной их необоснованного призыва стало неполноценное обследование здоровья. В одном случае это допустили стоматологи, во втором — хирурги.

С Толочинского райисполкома в пользу войсковой части суд взыскал почти 1,9 тысячи рублей, а также расходы по оплате госпошлины (почти 630 рублей). С Витебского горисполкома взыскано около 1,2 тысячи рублей и госпошлина (637 рублей). В ущерб входят расходы на выплату денежного довольствия солдат, обеспечение их вещами и продовольствием.

Решения суда не обжаловались и вступили в законную силу.