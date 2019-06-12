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В Чижовке лошадь бегала по проезжей части
13.06.2019 20:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в минском микрорайоне Чижовка сотрудники милиции пытались поймать лошадь, которая бегала по проезжей части. Об этом сообщил пользователь TUT.BY.
Лошадь выскочила на проезжую часть на пересечении улиц Голодеда — Ташкентская. Ее снимали из окон автомобилей.
Видео с бегающей по Чижовке лошадью появлялось в четверг 13 июня и в Telegram-канале
Неделю назад коня в микрорайоне Чижовка
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