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В Чижовке лошадь бегала по проезжей части

13.06.2019 20:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в минском микрорайоне Чижовка сотрудники милиции пытались поймать лошадь, которая бегала по проезжей части. Об этом сообщил пользователь TUT.BY.

Лошадь выскочила на проезжую часть на пересечении улиц Голодеда — Ташкентская. Ее снимали из окон автомобилей.

Видео с бегающей по Чижовке лошадью появлялось в четверг 13 июня и в Telegram-канале Nexta_lite. На кадрах видно, что ее уводит хозяин.

Неделю назад коня в микрорайоне Чижовка видели в гипермаркете, что на улице Уборевича. Тогда TUT.BY рассказали, что лошадь ушла в магазин вслед за владельцем, но застряла она в проходе между раздвижными дверьми. Возможно, это то же самое животное, что засветилось на видео сегодня.

 
 
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Возможно, эта та же лошадь, которая на днях заглядывала в гипермаркет
 
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