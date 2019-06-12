В Чижовке лошадь бегала по проезжей части

Источник материала: Tut.by

Сегодня в минском микрорайоне Чижовка сотрудники милиции пытались поймать лошадь, которая бегала по проезжей части. Об этом сообщил пользователь TUT.BY.

Лошадь выскочила на проезжую часть на пересечении улиц Голодеда — Ташкентская. Ее снимали из окон автомобилей.

Видео с бегающей по Чижовке лошадью появлялось в четверг 13 июня и в Telegram-канале Nexta_lite . На кадрах видно, что ее уводит хозяин.

Неделю назад коня в микрорайоне Чижовка видели в гипермаркете , что на улице Уборевича. Тогда TUT.BY рассказали, что лошадь ушла в магазин вслед за владельцем, но застряла она в проходе между раздвижными дверьми. Возможно, это то же самое животное, что засветилось на видео сегодня.