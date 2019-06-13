РЕПОРТАЖ: Как идет подготовка к параду 3 июля

Источник материала: БелТА

Несмотря на жару, на плацу Минской военной комендатуры сегодня состоялась очередная тренировка войск Минского гарнизона к участию в параде 3 июля. Корреспондентам БЕЛТА удалось пообщаться с военнослужащими партизанского расчета, особенность которого в том, что он принимает участие в параде раз в пять лет.

Тренировки на плацу проходят три раза в неделю: вторник, среда, четверг согласно графику. Правда, небольшие коррективы вносит погода. "Во время всех тренировок организован постоянный подвоз воды. Правда, в такие жаркие дни мы стараемся, наоборот, меньше употреблять жидкости, потому что чем больше жидкости выпиваем, тем больше потеем. Таким образом организм труднее переносит жару, - отмечает командир партизанского расчета Виталий Мальцевич. - Особую роль играет физическая подготовка и выносливость, ведь тренировки проводятся уже больше месяца. Кроме того, среди участников партизанского расчета большинство не впервые будут задействованы в параде, поэтому военнослужащие хорошо подготовлены: как мужчины, так и девушки. В нашем парадном расчете три девушки, которые достойно вместе с нами переносят тяготы и лишения воинской службы, в том числе жару".

Партизанский расчет имеет определенные особенности подготовки к параду. "Нам нужно идти не строевым, а походным шагом, в ногу. Военнослужащие готовы строевым шагом ходить постоянно - это немного легче, а здесь такая маленькая особенность. Одежда и форма у нас будет использоваться времен Великой Отечественной войны. Ее нам предоставит киностудия "Беларусьфильм" на время генеральной репетиции и парада. Также будут использоваться образцы вооружения того периода", - рассказывает командир.

Всего в партизанском расчете задействовано более 150 военнослужащих. Для старшего офицера центра профессионально-психологического отбора и сопровождения учебно-воспитательного процесса Военной академии Александры Горбатович это будет первый парад. Правда, девушка уже участвовала в репетициях пять лет назад, но тогда свои коррективы внесла приятная новость - ожидание ребенка. Теперь сынишка обязательно будет наблюдать за мамой во время парада.

"Я не считаю, что девушкам сложнее, - делится впечатлениями от тренировок Александра. - Мне кажется, что мы выносливее и никогда не жалуемся. На гарнизонном плацу тренируем прохождение, воинское приветствие, чтобы все было слаженно, централизованно. Больше всего боюсь подвести свой расчет, что-то не так сделать, стараюсь равняться на лучших. Нас всего три, и хочется достойно представить женщин в парадном расчете".

Александра Горбатович - офицер в третьем поколении. Ее муж тоже офицер. "Для меня участие в параде - огромная честь, потому что так я могу отдать дань уважения людям, прошедшим войну. У меня воевал прадедушка, участвовал в боях под Рогачевом и Жлобином, где получил тяжелые ранения и в 1942 году скончался в Оренбурге. Мой дедушка со стороны матери был узником концлагеря Озаричи", - рассказывает Александра.

Для старшего преподавателя кафедры идеологической работы Военной академии подполковника Дениса Бержанина это седьмой парад, а начинал он еще курсантом. "Главная особенность нашего расчета в том, что все военнослужащие подошли с пониманием и чувством ответственности к тем задачам, которые были поставлены перед нами. Лично я благодарен судьбе, что мне предстоит выступить в военном параде, посвященном 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. У меня воевал прадедушка Егор Федорович Шульгин. Он дошел до Кенигсберга, там был тяжело ранен и в последующем комиссован. Брат моей бабушки на первоначальном этапе оказывал помощь партизанскому движению, потом был призван в ряды Красной Армии и дошел до Берлина, где расписался на Рейхстаге. Участие в параде для меня - это глубочайшее уважение к старшим поколениям и низкий поклон их ратному подвигу", - подчеркивает Денис Бержанин.

Посмотреть на парад 3 июля придет и семья начальника цикла кафедры социальных наук Военной академии Дмитрия Плешакова. "Участие в параде - большая честь и ответственность. Наша основная задача - достойно представить Вооруженные Силы. Для меня это не первый парад. Я участвовал в партизанском расчете пять лет назад. Вся моя семья - жена, дочь и сын - придут на нас посмотреть", - говорит он.

В параде 3 июля примут участие шесть расчетов Военной академии. "Это представители практически всей системы образования Военной академии, - поясняет начальник учебного учреждения Виктор Лисовский. - Большую часть составляют курсанты по сути от всех факультетов начиная от общевойскового и заканчивая авиационным. И, конечно, наш флагманский расчет, представленный слушателями факультета Генерального штаба. Здесь демонстрируется высокий уровень слаженности наших военнослужащих. Все говорит о том, что та система подготовки, которая существует в Военной академии, имеет достаточно высокий уровень".

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

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