«У Беларуси нет идеологии. И нам она не нужна». Прокопеня выступил в клубе Алексиевич

Источник материала: Tut.by

13 июня гостем «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич стал известный IT-предприниматель Виктор Прокопеня. Он рассказал, почему Беларуси не нужна идеология, как решить проблему с плохим образованием в стране и какие профессии в будущем будут самые востребованные.





Тот, кто хоть раз был на встрече со Светланой Алексиевич, знает, какие большие очереди выстраиваются на эти мероприятия. Поэтому слушатели приходили заранее во Дворец искусств, где и состоялась дискуссия. Не испугала минчан даже ни жара, ни отсутствие кондиционеров. Самые осмотрительные пришли с веерами, другие размахивали брошюрами. Зал был полный. Наверное, только Алексиевич может собрать на одной встрече миллионера Виктора Прокопеню и оппозиционера Николая Статкевича, писателя Владимира Орлова и ресторатора Вадима Прокопьева.

Светлана Алексиевич, как обычно, скромно вышла на сцену. И хотя сегодня она почти не выступала, встречали ее аплодисментами.

— Я несколько лет знаю Виктора, — представила она гостя клуба. — И каждый раз, когда мы встречаемся, я испытываю радость. Он их тех людей, которым принадлежит история. И у нас не так много людей, о которых можно сказать: здорово, что они есть.



Виктор Прокопеня

Виктор начал свое выступление с предложения сыграть в игру — на экране появлялись вопросы, слушатели на своих телефонах за 20 секунд должны были на них ответить. Вся игра была подводкой к теме, как стремительно меняется мир и как IT-бизнес двигает Беларусь вперед. Гость клуба признался, что согласился прийти на дискуссию, чтобы донести лидерам мнений, что в Беларуси очень остро стоит проблема с качеством образованием, которое не соответствует времени, и что говорить об этом те самые лидеры мнений должны больше и громче, потому что от того, каким у нас будет образование, зависит будущее страны.

— Не от России, не от того, какими будут политики. А прежде всего, от того, какой будет система образования, — считает бизнесмен.

«Родители должны быть интереснее, чем Инстаграм»

По мнению Виктора Прокопени, система образования — это то, что сегодня требует самых быстрых и самых глобальных изменений:





— Наш мозг так устроен, что самое большое количество рецепторов эндорфинов находится в области, которая отвечает за образование. Учиться приятно, это доставляет удовольствие. Но почему большинству детей во всем мире в школах и университетах скучно? Потому что нам интересно, когда мы учимся на границе наших знаний. Если нам слишком сложно или слишком легко, нет удовольствия. А раз нет любопытства, процесс познания долгий, неинтересный, скучный. Система образования, которая сейчас существует в мире, создавалась для другой экономики — индустриальной. Для экономики знаний требуется гораздо большее разнообразие творческих людей. Мы все разные. Те, у кого есть двое или больше детей, знают, насколько они не похожи друг на друга. И наши интеллектуальные возможности такие же разные. За счет персонализации, которая будет учитывать особенности каждого ребенка, учеба в будущем будет гораздо интереснее, чем сейчас. Наука и система образования будет иметь гораздо больше творческих людей, которые смогут жить более полноценной и качественной жизнью.





Технологии, по словам Виктора, с одной стороны, решают проблемы, но с другой, могут создавать новые проблемы. В качестве примера он привел зависимость детей от Ютуба и Инстаграма:

— Родители становятся менее интересны детям. Если бы пришел Терминатор будущего и забрал ребенка, мамы и папы кричали бы: «Какой кошмар!» Но рекомендации Ютуба и Инстаграма забирают внимание детей. То есть физически ребенка не забрали, но мысленно забрали. Это проблема, но у нее есть решение. Мы, родители, должны быть интереснее, чем Ютуб и Инстаграм — нужно постоянно развиваться, учиться новому и понимать, что происходит в мире.

«В Беларуси идеологии нет, и она нам не нужна»

В беседе модератора (им выступил директор проекта «ПроБизнес» Виталий Волянюк) с гостем была затронута тема идеологии в Беларуси. Виктор Прокопеня считает, что в Беларуси идеологии нет, не будет, и она нам не нужна:

— Я считаю, что идеология — это продукт прошлого. Сегодня могут быть идеи, задачи и ценности в каком-то формате. Обсуждать какую-то идеологию, в которую будет верить каждый в Беларуси сегодня, в XXI веке, когда каждый смотрит свой контент — этого не будет.

— А что тогда нас объединяет, кроме территории, если национальная идея или идеология, как ты говоришь, это продукт прошлого, и его не надо пытаться натягивать на реальность? — спросил у бизнесмена модератор.





— Общие ценности, культура. Идеология — это то, что придумали разные государства, чтобы люди верили в какой-то проект. Нас объединяет культура, это очень многообразное понятие. У нас состоявшееся государство, народ, общество, я считаю. Это достижение нашего государства, что идеологии у нас нет.

Николай Статкевич на этих словах встал, махнул рукой и вышел из зала.

Как решить проблему с некачественным образованием?

Виктор Прокопеня считает, что нужно начать об этом говорить.

— Про это говорят крайне мало, — заявил он. — И это незаслуженно, потому что от решения этой проблемы во многом зависит, что с нами будет завтра. Очень многие вещи изменятся сами, хотим мы этого или нет. Сегодня уже появляется огромное количество Ютуб-каналов, где классно рассказывают про математику, русский язык. Тот, кто хочет, чтобы белорусский язык знали лучше, должен создать такой канал. В это нужно вкладывать время, деньги и знания. То, что сегодня делают в классе, нужно делать дома. А то, что дети делают дома, они должны делать в школе. Каждый ребенок учится в своем режиме. Если он приходит на занятия, чаще всего лекция скучная, по интересу проигрывает любому блогеру. А в школе нужно знания применять, взаимодействовать, домашнее задание нужно делать в школе с учителем, который должен помогать детям общаться, заниматься более творческой работой. Роль учителя — объединить тех, кто хочет учится, направлять дискуссию как модерацию. Вот какая трансформация произойдет в образовании.





Модератор задал вопрос, понимают ли Виктора Прокопеню в министерстве образования, слышат ли его там. Тот взял паузу и ответил:

— Есть наши ожидания, а есть реальность. И наши ожидания находятся не очень высоко, и это нормально. Министр образования управляет махиной размером в 3 млрд долларов (речь про бюджет на образование — Прим.TUT.BY), в системе работают сотни тысяч людей, понимаете какого масштаба сложности у него работа? Дальше, у него ограничено количество денег, которые он может отдавать на зарплаты. Многие не понимают сложность работы. Есть куча треша, который придумало не министерство образования, а органы на местах. Например, учителя ходят по домам и проверяют установку пожарной сигнализации. Это унижает учителя. Но это инициатива местных органов. Вот почему важна роль медиа, общества. Даже самый крутой министр образования все эти проблемы не победит. Это вопрос для общества — проблемы надо находить и решать. Есть вещи, в которых нас слушают — мы хотели, чтобы увеличили прием айтишников в пять раз, пока увеличили в полтора раза (речь о наборе в университеты — Прим.TUT.BY). Образование — это огромная индустрия, и больше всего там не хватает помощи общества. Диалог в формате «министр — дурак» не работает. Работает, когда ты приносишь предложения, которые могут помочь. А этого очень мало.

И о профессиях будущего

Самый лучший вопрос, после которого зрители аплодировали, задал ресторатор Вадим Прокопьев. Он спросил, чтобы Прокопеня сделал на месте Павла Дурова, у которого Роскомнадзор требовал требовал предоставить данные Telegram для внесения в реестр организаторов распространения информации, а основатель менеджера отказался это сделать.





— История Дурова другая, не такая, как пишут СМИ, — заявил Виктор Прокопеня. — Как бы поступил я? Я бы сделал так, чтобы вопроса о предоставлении информации технически не стояло. Сегодня это возможно сделать.

А еще Виктора Прокопеню спросили о профессиях будущего.

— В будущем будет много работы, чтобы решать этические конфликты. Если беспилотный автомобиль ездит по дороге, вы должны его каким-то образом запрограммировать, чтобы он принимал решение. Сейчас такое время, все больше этики пересекается с реальностью. Вопрос про Дурова ведь тоже об этом. Что делать — отдать код государству или не отдавать, тогда террористы смогут воспользоваться мессенджером и совершить преступление? Какое решение правильное — неизвестно. В будущем будут востребованы профессии, связанные с созданием контента, бренд-менеджеры, менеджеры по коммуникациям. Меняется медицина, мы будем заранее точно знать, какая болезнь у нас может развиться. Но то, что я назвал, не будет постоянным. Мы живем в мире, где все очень быстро меняется, — заявил предприниматель.

— Парикмахеры не денутся никуда! — уверенно выкрикнул из зала мужчина, похожий на парикмахера.