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В Минске побит температурный рекорд дня 107-летней давности
14.06.2019 07:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 июня в Минске побит температурный рекорд дня 107-летней давности и обновлен абсолютный максимум июня за весь период метеонаблюдений.
Согласно карте температур погодного ресурса
Кроме того, второй день подряд в Минске обновляется абсолютный максимум июня за весь период метеонаблюдений. Ранее он составлял 32,5 градуса (зафиксирован 23 июня 1964 года). 12 июня экстремум был преывышен на 0,2 градуса, 13-го — еще на 1,3.
Пал также рекорд дня для всей территории страны, который был равен 34 градусам (13 июня 1972 года в Гродно). В Василевичах (Гомельская область) максимум составил 34,4 градуса (в самом райцентре новый рекорд превысил старый, продержавшийся всего четыре года, на 2,7 градуса).
Обновились экстремумы дня в трех областных центрах: Бресте — 32,9 (было 32,1 в 1972 году), Гомеле — 32,4 (31,5 в 1946-м) и Могилеве — 30,7 (30,5 в 1959-м).
В Борисове (Минская область) во второй половине дня выпало 27 мм осадков, или 27 л воды на квадратный метр территории, что составляет 30% месячной нормы.
По прогнозу синоптиков, очень жаркая погода сохранится до конца недели. 14 июня в Минске ожидается 30—32 градуса. Рекорд дня — 30,7 (в 1972 году).
Температурные рекорды в стране фиксируются ежедневно с 4 июня.
Стоит отметить, что в двух соседних столицах тоже обновились максимумы июня за весь период метеонаблюдений. В Вильнюсе 13 июня было 34,2 градуса, в Риге — 33. Информацию об этом, а также о рекорде в Минске опубликовала метеослужба Франции.
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