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Жара! В Могилеве в выходные (но не сегодня!) будет без дождей
14.06.2019 08:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прошла только половина июня, а вы тоже уже устали от изнывающей жары? То ли еще будет! В наступающие выходные в Могилеве прогнозируют чистое небо, жару и до +25°С. На следующей неделе, похоже, будет примерно так же (за исключением пары дней).
Сегодня, 14 июня, до +29°С, переменная облачность. Ожидаются грозы и дожди.
В субботу — +16…+25°С и ясное небо. В первой половине суток прогнозируют порывистый ветер.
В воскресенье, 16 июня, будет уже переменная облачность и +13…+24°С.
В понедельник столбик термометра поднимется до +18…+26°С, будет облачно с прояснениями.
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Вся следующая неделя также обещает быть такой же.
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