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Жара! В Могилеве в выходные (но не сегодня!) будет без дождей

14.06.2019 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошла только половина июня, а вы тоже уже устали от изнывающей жары? То ли еще будет! В наступающие выходные в Могилеве прогнозируют чистое небо, жару и до +25°С. На следующей неделе, похоже, будет примерно так же (за исключением пары дней).


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 14 июня, до +29°С, переменная облачность. Ожидаются грозы и дожди.

В субботу — +16…+25°С и ясное небо. В первой половине суток прогнозируют порывистый ветер.

В воскресенье, 16 июня, будет уже переменная облачность и +13…+24°С.

В понедельник столбик термометра поднимется до +18…+26°С, будет облачно с прояснениями.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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