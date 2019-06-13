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На выходных в Бресте обещают жару и дождь
14.06.2019 08:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные жара в Бресте не спадет, но в воскресенье возможен дождь.
В субботу утром будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +27°С.
В воскресенье после обеда возможен дождь. Днем температура воздуха составит +27…+29°С.
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Днем температура воздуха составит +27…+29°С.
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