На выходных в Бресте обещают жару и дождь

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные жара в Бресте не спадет, но в воскресенье возможен дождь.





В субботу утром будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +27°С.

В воскресенье после обеда возможен дождь. Днем температура воздуха составит +27…+29°С.

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