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Очередная «вышка», счастливчик и джекпот, летающие деньги, новый хит и наши озера - все за вчера

14.06.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Нашелся, нашелся счастливчик, который сорвал в Беларуси джекпот 1,9 млн долларов! «Я обнял голову обеими руками, а потом закрыл рот обеими руками, чтобы не заорать от счастья. Все остановилось внутри». Еще бы! Но, представляете, говорит, работу бросать все равно не будет! Ну, а мы вчера весь день работали для того, чтобы у вас были самые важные и оперативные новости и самые хорошие тексты (и это при Минске побит температурный рекорд дня 107-летней давности">жаре, которая бьет все рекорды!) — и будет очень обидно, если вы что-то пропустили. Видели, например, что вчера нашелся хозяин денег, которые в воскресенье летали по Немиге: он потерял 11 тысяч, вернули не все. Давайте расскажем, как так вышло, — и еще много интересного.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Ждем позитивных перемен в здравоохранении — новый министр все-таки. Знаете, чем он планирует заняться в первую очередь? Бороться с коррупцией, уменьшить сроки ожидания диагностики и лечения, снижать стоимость импортных препаратов. Разработаем, говорит, веб-платформу в режиме онлайн, где каждый сможет разместить информацию о том, что где-то за границей он купил препарат в полтора-два раза дешевле, чем у нас. Ну и о своем профиле в соцсетях новый министр немного рассказал.
  • Спустя полгода парламент все-таки проголосовал за изменения в «наркотическую статью» УК: по некоторым частям статьи снизят нижние пределы наказания (простым потребителям, кстати, менять ничего не будут). И не надо считать произошедшее послаблением, говорят депутаты, — даже при сниженных пределах эти преступления остаются тяжкими и особо тяжкими.
  • Трамп продлил санкции против Лукашенко и некоторых чиновников — еще на год. Причина — «действия и политика, направленные на подрыв демократических процессов в Беларуси, нарушения прав человека, политические репрессии и коррупция…». Сейчас в списке, напомним, десять человек.
  • А еще стало известно, что вчера приведен в исполнение очередной смертный приговор (скорее всего, даже два) — это, конечно, тоже не понравится Западу. Расстрелян осужденный за убийство трех человек Александр Жильников. Можем напомнить, за что он получил «вышку».


  • Власти пытаются оживить крупного сельхозоператора «Белагросервис» — «в целях стабилизации его финансового положения». Все, как всегда — отсрочка, рассрочка списание долга
  • В суде по делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача выступил бывший министр и экс-помощник президента Виталий Вовк. Он уверен, что Головач взяток не брал и его оговорили. Напомним, Головач в СИЗО пятый год — такого в Беларуси еще не было. Его трижды оправдали и признали не виновным в получении взятки, а сейчас Головач — снова обвиняемый. Все эти годы фигурант вину не признает. Кстати, налоговики вчера рассказали в суде, что по распоряжению СК проверяли доходы и расходы семьи — и выяснилось, что в 2009 году у дочки Головача было превышение расходов над доходами 15 долларов, у самого обвиняемого за 10 лет не нашли каких-то нарушений.
  • В России два генерала МВД таки лишились должностей из-за дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Но и это, думаем, еще не конец.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Мы съездили в самый молодой город Беларуси. Как думаете, сколько ему лет? Всего 49. Город небольшой — его можно обойти за 30 минут, а живут там 13 тысяч человек. Побывали на градообразующем предприятии, пообщались с местными про жизнь в глубинке, зарплаты и развлечения. Кажется, мы нашли отличное место для жизни на пенсии (но с нами не все согласны)! Понимаете, о каком городе речь?
  • В Борисов на отборочный матч чемпионата Европы-2020 недавно приезжали болельщики Северной Ирландии. Представляете, их МИД предупредил фанатов, что молоко, ягоды и грибы в Беларуси могут быть загрязнены радиацией и рекомендовал не пить воду из-под крана. И все — из-за аварии на Чернобыльской АЭС. А те не испугались и все равно приехали!
  • Кстати, мы спросили министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, смотрел ли он «Чернобыль». Говорит, пока не до конца, но сейчас такое уже невозможно — ничего не скроешь. И вот почему.
  • Вчера абитуриенты писали ЦТ по русскому — и вы когда-нибудь видели, чтобы в одном вузе на экзамен собрались 4 тысячи человек?! Смотрите, как это было. А у нас, кстати, тест в тему: проверьте, сдали бы вы хотя бы на сертификат по этому предмету.



  • Владельцы смартфонов Huawei, выдыхаем. Если вас тоже коснулся неконтролируемый «жор» мобильного трафика, то знайте — в беде и долгах нас не бросят.
  • Помните Дану Борисову? В середине девяностых эта блондинка (к слову — уроженка Беларуси) рассказывала нам о российской армии, в начале нулевых пыталась выжить на необитаемом острове. А спустя 20 лет поклонники Даны Борисовой с ужасом следили за тем, как та борется за право жить уже по-настоящему, не в телешоу. Что случилось с некогда эффектной красавицей и как она сейчас выглядит — читайте и смотрите здесь.

О СПОРТЕ

  • Криушенко — больше не главный тренер сборной Беларуси по футболу. «К сожалению, результаты в отборочном турнире ЕВРО-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации». Еще бы — четыре поражения подряд!

Все новости четверга, 13 июня

Кстати! Слышали новый трек Тимы Белорусских? Он очень похож на главный хит этого лета! (Ладно-ладно, не будьте занудами, он поет для аудитории 9+, а им очень зайдет все вот это «аленка-аленка-шоколадная-девчонка»!) А новый клип Коржа видели? Если нет — посмотрите прямо сейчас! Или вы еще вчерашнюю «Экономику на пальцах» не посмотрели? Ну-у-у, не дело, мы там обсуждали, что вмешательство силовиков в экономическую жизнь Беларуси угрожает… Всему, в общем, угрожает — смотрите сами. Хорошей пятницы вам, друзья (и вот вам смешная задачка перед выходными).

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы вчера весь день работали для того, чтобы у вас были самые важные и оперативные новости и самые хорошие тексты (и это при жаре, которая бьет все рекорды!) - и будет...
 
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