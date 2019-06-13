Очередная «вышка», счастливчик и джекпот, летающие деньги, новый хит и наши озера - все за вчера

Нашелся, нашелся счастливчик, который сорвал в Беларуси джекпот 1,9 млн долларов! «Я обнял голову обеими руками, а потом закрыл рот обеими руками, чтобы не заорать от счастья. Все остановилось внутри». Еще бы! Но, представляете, говорит, работу бросать все равно не будет! Ну, а мы вчера весь день работали для того, чтобы у вас были самые важные и оперативные новости и самые хорошие тексты (и это при Минске побит температурный рекорд дня 107-летней давности">жаре, которая бьет все рекорды!) — и будет очень обидно, если вы что-то пропустили. Видели, например, что вчера нашелся хозяин денег, которые в воскресенье летали по Немиге: он потерял 11 тысяч, вернули не все. Давайте расскажем, как так вышло, — и еще много интересного.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Ждем позитивных перемен в здравоохранении — новый министр все-таки. Знаете, чем он планирует заняться в первую очередь? Бороться с коррупцией, уменьшить сроки ожидания диагностики и лечения, снижать стоимость импортных препаратов. Разработаем, говорит, веб-платформу в режиме онлайн, где каждый сможет разместить информацию о том, что где-то за границей он купил препарат в полтора-два раза дешевле, чем у нас. Ну и о своем профиле в соцсетях новый министр немного рассказал.
Спустя полгода парламент все-таки проголосовал за изменения в «наркотическую статью» УК: по некоторым частям статьи снизят нижние пределы наказания (простым потребителям, кстати, менять ничего не будут). И не надо считать произошедшее послаблением, говорят депутаты, — даже при сниженных пределах эти преступления остаются тяжкими и особо тяжкими.
Трамп продлил санкции против Лукашенко и некоторых чиновников — еще на год. Причина — «действия и политика, направленные на подрыв демократических процессов в Беларуси, нарушения прав человека, политические репрессии и коррупция…». Сейчас в списке, напомним, десять человек.
Власти пытаются оживить крупного сельхозоператора «Белагросервис» — «в целях стабилизации его финансового положения». Все, как всегда — отсрочка, рассрочка списание долга…
В суде по делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача выступил бывший министр и экс-помощник президента Виталий Вовк. Он уверен, что Головач взяток не брал и его оговорили. Напомним, Головач в СИЗО пятый год — такого в Беларуси еще не было. Его трижды оправдали и признали не виновным в получении взятки, а сейчас Головач — снова обвиняемый. Все эти годы фигурант вину не признает. Кстати, налоговики вчера рассказали в суде, что по распоряжению СК проверяли доходы и расходы семьи — и выяснилось, что в 2009 году у дочки Головача было превышение расходов над доходами 15 долларов, у самого обвиняемого за 10 лет не нашли каких-то нарушений.
Мы съездили в самый молодой город Беларуси. Как думаете, сколько ему лет? Всего 49. Город небольшой — его можно обойти за 30 минут, а живут там 13 тысяч человек. Побывали на градообразующем предприятии, пообщались с местными про жизнь в глубинке, зарплаты и развлечения. Кажется, мы нашли отличное место для жизни на пенсии (но с нами не все согласны)! Понимаете, о каком городе речь?
А видели пакеты из кукурузы? Полностью биоразлагаемые — максимум через полтора года от них останутся только вода, биомасса, углекислый газ и ни грамма пластика, от которого сегодня страдает планета. Но, конечно, цена…
В «Интеллектуальном клубе» Светланы Алексиевич выступил известный IT-предприниматель Виктор Прокопеня. Он рассказал, почему Беларуси не нужна идеология, как решить проблему с плохим образованием в стране (ну и обсудили абстрактного министра, конечно), какие профессии в будущем будут самые востребованные и не только. В какой-то момент. представляете, политик Статкевич махнул рукой и вышел из зала! А нам было очень интересно, и все — здесь.
Владельцы смартфонов Huawei, выдыхаем. Если вас тоже коснулся неконтролируемый «жор» мобильного трафика, то знайте — в беде и долгах нас не бросят.
Помните Дану Борисову? В середине девяностых эта блондинка (к слову — уроженка Беларуси) рассказывала нам о российской армии, в начале нулевых пыталась выжить на необитаемом острове. А спустя 20 лет поклонники Даны Борисовой с ужасом следили за тем, как та борется за право жить уже по-настоящему, не в телешоу. Что случилось с некогда эффектной красавицей и как она сейчас выглядит — читайте и смотрите здесь.
О СПОРТЕ
Криушенко — больше не главный тренер сборной Беларуси по футболу. «К сожалению, результаты в отборочном турнире ЕВРО-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации». Еще бы — четыре поражения подряд!