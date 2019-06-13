Очередная «вышка», счастливчик и джекпот, летающие деньги, новый хит и наши озера - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Нашелся, нашелся счастливчик, который сорвал в Беларуси джекпот 1,9 млн долларов ! «Я обнял голову обеими руками, а потом закрыл рот обеими руками, чтобы не заорать от счастья. Все остановилось внутри». Еще бы! Но, представляете, говорит, работу бросать все равно не будет! Ну, а мы вчера весь день работали для того, чтобы у вас были самые важные и оперативные новости и самые хорошие тексты (и это при Минске побит температурный рекорд дня 107-летней давности">жаре, которая бьет все рекорды!) — и будет очень обидно, если вы что-то пропустили. Видели, например, что вчера нашелся хозяин денег, которые в воскресенье летали по Немиге: он потерял 11 тысяч, вернули не все. Давайте расскажем, как так вышло , — и еще много интересного.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Власти пытаются оживить крупного сельхозоператора «Белагросервис» — «в целях стабилизации его финансового положения». Все, как всегда — отсрочка, рассрочка списание долга …

крупного сельхозоператора «Белагросервис» — «в целях стабилизации его финансового положения». Все, как всегда — … В суде по делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача выступил бывший министр и экс-помощник президента Виталий Вовк. Он уверен, что Головач взяток не брал и его оговорили . Напомним, Головач в СИЗО пятый год — такого в Беларуси еще не было. Его трижды оправдали и признали не виновным в получении взятки, а сейчас Головач — снова обвиняемый. Все эти годы фигурант вину не признает. Кстати, налоговики вчера рассказали в суде, что по распоряжению СК проверяли доходы и расходы семьи — и выяснилось, что в 2009 году у дочки Головача было превышение расходов над доходами 15 долларов, у самого обвиняемого за 10 лет не нашли каких-то нарушений.

выступил бывший министр и экс-помощник президента Виталий Вовк. . Напомним, Головач в СИЗО пятый год — такого в Беларуси еще не было. Его трижды оправдали и признали не виновным в получении взятки, а сейчас Головач — снова обвиняемый. Все эти годы фигурант вину не признает. Кстати, налоговики вчера рассказали в суде, что по распоряжению СК проверяли доходы и расходы семьи — и выяснилось, что в 2009 году у дочки Головача было превышение расходов над доходами 15 долларов, у самого обвиняемого за 10 лет не нашли каких-то нарушений. В России два генерала МВД таки лишились должностей из-за дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Но и это, думаем, еще не конец.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

У нас — очередной выпуск «Отпуска на родине». В этот раз рассказываем о Браславских озерах . Там появилось очень много хорошего, правда, и минусов пока хватает. Но красота же какая!













Владельцы смартфонов Huawei, выдыхаем . Если вас тоже коснулся неконтролируемый «жор» мобильного трафика, то знайте — в беде и долгах нас не бросят .

. Если вас тоже коснулся неконтролируемый «жор» мобильного трафика, то знайте — . Помните Дану Борисову? В середине девяностых эта блондинка (к слову — уроженка Беларуси) рассказывала нам о российской армии, в начале нулевых пыталась выжить на необитаемом острове. А спустя 20 лет поклонники Даны Борисовой с ужасом следили за тем, как та борется за право жить уже по-настоящему, не в телешоу. Что случилось с некогда эффектной красавицей и как она сейчас выглядит — читайте и смотрите здесь .

О СПОРТЕ

Криушенко — больше не главный тренер сборной Беларуси по футболу. «К сожалению, результаты в отборочном турнире ЕВРО-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации». Еще бы — четыре поражения подряд!

Все новости четверга, 13 июня

Кстати! Слышали новый трек Тимы Белорусских ? Он очень похож на главный хит этого лета! (Ладно-ладно, не будьте занудами, он поет для аудитории 9+, а им очень зайдет все вот это «аленка-аленка-шоколадная-девчонка»!) А новый клип Коржа видели? Если нет — посмотрите прямо сейчас ! Или вы еще вчерашнюю «Экономику на пальцах» не посмотрели? Ну-у-у, не дело, мы там обсуждали, что вмешательство силовиков в экономическую жизнь Беларуси угрожает… Всему, в общем, угрожает — смотрите сами . Хорошей пятницы вам, друзья (и вот вам смешная задачка перед выходными).

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