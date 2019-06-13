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Чуть полегче. Погода в Витебске в выходные
14.06.2019 09:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные вздохнем посвободнее: жара немного спадет — столбик термометра уже не будет стремиться к отметке в 30 градусов,
Витебск плавится от жары, но на местные пляжи не хочется — они самые «никакие» в стране. Фоторепортаж">Витебск плавится от жары, но на местные пляжи не хочется — они самые «никакие» в стране. Фоторепортаж
В субботу, 15 июня, днем до 23 градусов тепла. Утром ожидается дождь. Ветрено.
В воскресенье, 16 июня, до 22 градусов со знаком плюс. Без осадков.
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Столбик термометра уже не будет стремиться к отметке в 30 градусов.
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