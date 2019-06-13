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В Гомельском районе мужчина спас при пожаре соседку. Если бы не он, женщина бы точно погибла

14.06.2019 09:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 июня в поселке Путевая звезда под Гомелем случился пожар. Горел дом 86-летней местной жительницы. Хозяйка полыхающего жилища в это время спала. Если бы не решительность и отвага соседа, пенсионерка бы погибла, сообщили в МЧС.


Отважный Павел Болсун

О пожаре в поселке Павел Болсун узнал от детей: они играли неподалеку и заметили дым, который валил из дома 86-летней пенсионерки. Мужчина поспешил к месту пожара, а его супруга тем временем набрала 101.

—  Подойдя к дому, понял, что он не пустой — на калитке замка не было, а дверь была заперта изнутри. Стал стучать, но никто не открывал, — вспоминает мужчина, а тем временем в доме уже вовсю полыхала крыша. Павел выломал дверь, вошел внутрь, увидел на кровати спящую хозяйку, разбудил ее и вывел на улицу.

А в это время дом уже вовсю горел, позже огонь перекинулся и на сараи. На фото МЧС пожар выглядел так:


Пожар повредил дом пенсионерки и уничтожил три сарая

Дети и супруга Павла Елизавета теперь гордятся отважным отцом и мужем, а мужчина на это лишь скромно отвечает, что на его месте так поступил бы каждый.

 
Теги: Гомель
 
 
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