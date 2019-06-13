Витебск плавится от жары, но на местные пляжи не хочется - они самые «никакие» в стране

Источник материала: Tut.by

Витебск, на пляжах которого можно снимать фильмы в антураже «а-ля СССР», может только завидовать другим областным городам — Гомелю , Гродно , Бресту и Могилеву . Там оборудованы современные места отдыха — с шезлонгами, зонтиками, фонтанчиками с питьевой водой, киосками с мороженым и квасом, летними кафе, спортплощадками, пунктами проката, душами. TUT.BY побывал на трех витебских пляжах, где можно купаться, и рассказывает, что там увидел. Спойлер: с услугами и комфортом для отдыхающих все очень печально.





Официально купаться в Витебске можно в трех местах. И все — на Западной Двине: в парке Мазурино, возле водозабора № 1 (рядом с этим парком), в водоеме рядом с деревней Сокольники.

Пляж в парке Мазурино

Один из самых любимых у витеблян. Но о пляжном сервисе здесь лишь мечтают.









Плюсы: дежурят спасатели. Удобно добираться на общественном транспорте, если нет своего авто. Можно наблюдать, как ходят по Двине прогулочные теплоходы.

Минусы: по сути - это просто скошенный берег без удобств для отдыхающих. Ни тебе ларьков с мороженым и лимонадом, ни пункта проката шезлонгов, пляжных зонтов, спортинвентаря, ни другой инфраструктуры. На берегу — лишь несколько скамеек.

Пляж возле водозабора № 1

Этот пляж тоже известный у горожан. Но и он беден, как церковная мышь.















Плюсы: здесь находится спасательная станция. На этом плюсы заканчиваются. Если не считать красоты Двины.

Минусы: нет туалета, оборудованной стоянки для авто, из оборудования — только скамейки, одна (!) кабинка для переодевания и «грибок».

Пляж в Сокольниках

Самое популярное место отдыха летом у жителей Витебска. Наверное, потому что самое оборудованное по сравнению с другими.















Плюсы: дежурят спасатели. Здесь два пляжа: один — под деревьями, второй — на открытой площадке на берегу. Есть пункт проката катамаранов. Неподалеку — база для любителей вейкбординга, оборудование при желании доступно посетителям пляжа.

Минусы: есть стоянка, но небольшая. Те, кто не поместился, паркуются на обочинах дороги. Один (!) биотуалет, пара старых кабинок для переодевания и детских «грибков». Вода «цветет» и довольно грязная.

А где любите отдыхать вы? Рассказывайте в комментариях!