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Витебск плавится от жары, но на местные пляжи не хочется - они самые «никакие» в стране
14.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебск, на пляжах которого можно снимать фильмы в антураже «а-ля СССР», может только завидовать другим областным городам —
Официально купаться в Витебске можно в трех местах. И все — на Западной Двине: в парке Мазурино, возле водозабора № 1 (рядом с этим парком), в водоеме рядом с деревней Сокольники.
Пляж в парке Мазурино
Один из самых любимых у витеблян. Но о пляжном сервисе здесь лишь мечтают.
Плюсы: дежурят спасатели. Удобно добираться на общественном транспорте, если нет своего авто. Можно наблюдать, как ходят по Двине прогулочные теплоходы.
Минусы: по сути - это просто скошенный берег без удобств для отдыхающих. Ни тебе ларьков с мороженым и лимонадом, ни пункта проката шезлонгов, пляжных зонтов, спортинвентаря, ни другой инфраструктуры. На берегу — лишь несколько скамеек.
Пляж возле водозабора № 1
Этот пляж тоже известный у горожан. Но и он беден, как церковная мышь.
Плюсы: здесь находится спасательная станция. На этом плюсы заканчиваются. Если не считать красоты Двины.
Минусы: нет туалета, оборудованной стоянки для авто, из оборудования — только скамейки, одна (!) кабинка для переодевания и «грибок».
Пляж в Сокольниках
Самое популярное место отдыха летом у жителей Витебска. Наверное, потому что самое оборудованное по сравнению с другими.
Плюсы: дежурят спасатели. Здесь два пляжа: один — под деревьями, второй — на открытой площадке на берегу. Есть пункт проката катамаранов. Неподалеку — база для любителей вейкбординга, оборудование при желании доступно посетителям пляжа.
Минусы: есть стоянка, но небольшая. Те, кто не поместился, паркуются на обочинах дороги. Один (!) биотуалет, пара старых кабинок для переодевания и детских «грибков». Вода «цветет» и довольно грязная.
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TUT.BY побывал на трех витебских пляжах, где можно купаться, и рассказывает, что там увидел. Спойлер: с услугами и комфортом для отдыхающих все очень печально. По сути,...
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