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Как в Несвиже делают лекарства. Репортаж с фармацевтического завода

14.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Производство лекарств и косметики давно перестало органичиваться кабинетом аптекаря, который вручную замешивает загадочные порошки для свежей кожи или от болей в животе. Современные предприятия выпускают больше миллиона упаковок различных препаратов каждый месяц. Мы заглянули на производство фармацевтической компании «Фармлэнд» в Несвиже, чтобы увидеть, как это происходит.

Все начинается с воды

Производство любых лекарств, БАДов и косметики на заводе начинается с отделения водоподготовки. Здесь происходит очистка и фильтрация воды.


Фото — из архива предприятия

Сухие компоненты лекарства тщательно отмеряют, после чего смешивают с отфильтрованной водой.


Следующий этап — таблетирование, или прессование. Готовую массу с помощью специального инструмента формируют в таблетки. Некоторые препараты должны растворяться не сразу, а, например, в желудке или кишечнике. Тогда их покрывают дополнительной защитной оболочкой.


После того, как таблетки готовы, они едут на упаковку. Происходит это так: упаковочная пленка разогревается, а затем с помощью вакуума «присасывается» к специальному барабану и копирует форму таблеток, создавая ячейки. 


После этого таблетки автоматически раскладываются по ячейкам, а блистер запаивается фольгой и обрезается под нужный размер. Готовые коробки с препаратом и инструкцией собирают и отправляют на склад для карантинного хранения на 5-15 суток. Там препараты ждут лабораторного заключения о том, что они соответствуют всем стандартам. Пока они не пройдут проверку, в продажу не пойдут.


— Мы производим антибактериальные средства, антидепрессанты, препараты для лечения вирусного гепатита С, заболеваний системы пищеварения, а также простудных заболеваний. Кроме того, кардиологические, противоаллергические, противовоспалительные и обезболивающие, противоопухолевые, сахароснижающие препараты, а также БАДы и общеукрепляющие средства, — рассказывает Александр Ширковец, заместитель генерального директора по производству.


1,5 миллиона пачек лекарств в месяц

Основное сырье и вспомогательные материалы для производства твердых препаратов предприятие закупает в основном в Европе, Китае и Индии, а вот упаковка (коробки, бутылки, флаконы) — как зарубежного, так и белорусского производства.


Кроме твердых препаратов, предприятие выпускает также лекарства и в жидкой форме. Начинается производство по аналогичной схеме: фильтруется вода, компоненты отмеряются и проходят через блендер, затем смешиваются с водой. После этого раствор отправляют на анализ, и, если с препаратом все в порядке, его разливают по упаковкам. Для этого работник устанавливает пакет, а специальная машина сама разливает и закупоривает раствор. Как и в случае с твердыми лекарственными формами, каждый препарат проверяют в лаборатории.


В жидкой форме завод выпускает анестезирующие, антисептические и антибактериальные растворы, составы для орошения, приготовления стерильных растворов, кровоостанавливающие, плазмозамещающие препараты, и т.д. В месяц в продажу уходит около 1 миллиона упаковок жидких форм и 1,5 миллиона твердых лекарств.

В 2015 году открылось производство препаратов из плазмы крови человека.

 — Альбумин — жизненно важный белок, который используется в экстренных случаях при серьезных травмах, например, крупных ожогах. Порой препарат вводят человеку для того, чтобы он не умер от потери крови, пока его не доставят в больницу. Мы выпускаем его в пакетах, потому что подобная форма имеет свои плюсы: пакет не может разбиться и при введении средства упаковку необязательно поднимать вверх — достаточно положить его под пациента и благодаря его тяжести препарат вводится в вену, — рассказывает начальник производства Юрий Андрейчик.


Сейчас регистрации также ждут препарат для больных гемофилией, который можно будет использовать детям, а также препарат для людей с ослабленным иммунитетом.

К слову, на производство лекарственных средств из плазмы крови человека посторонние попасть не могут — строгая техника безопасности и высокая стерильность, поэтому нам удалось увидеть только помещение водоподготовки.


Предприятие не ограничивается одними только медицинскими препаратами: на заводе производят энтеральное питание, косметику на основе гиалуроновой кислоты, тест-системы для иммуноферментного анализа (наборы, предназначенные для выявления какого-либо вируса), а также биологические протезы из перикарда крупного рогатого скота для хирургического лечения повреждений элементов кровеносной системы. Причем продукция предприятия продается не только в Беларуси: товары импортируются в страны бывшего Советского Союза, а также Азии и Востока.


Белорусско-голландское совместное предприятие ООО "Фармлэнд", УНП 101431475, 222630, г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 124, комн. 3.

 
 
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Мы заглянули на производство фармацевтической компании в Несвиже, чтобы увидеть, как там изготавливают лекарства, БАДы и косметику.
 
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