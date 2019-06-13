ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В гродненском районе покончила с собой роженица

14.06.2019 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ночию 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре ночью совершила суицид женщина. Об этом сообщает «Гродненская правда».


Гродненский областной клинический перинатальный центр. Фото с сайта газеты "Гродненская правда"

— Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, — рассказал главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко.

Покончившей с собой женщине 26 лет, она жительница Гродно.

Для проведения служебного расследования создана комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медицинского университета. Обстоятельства и причины смерти женщины выясняются.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, - рассказал главный врач областного перинатального центра...
 
Новости дня
Новости общества
 
Доска Почета Шумилинского района: Виктор Улютенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Новости Волковыска
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика