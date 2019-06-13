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В гродненском районе покончила с собой роженица
14.06.2019 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночию 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре ночью совершила суицид женщина. Об этом сообщает
— Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, — рассказал главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко.
Покончившей с собой женщине 26 лет, она жительница Гродно.
Для проведения служебного расследования создана комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медицинского университета. Обстоятельства и причины смерти женщины выясняются.
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- Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, - рассказал главный врач областного перинатального центра...
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