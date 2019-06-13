В гродненском районе покончила с собой роженица

Источник материала: Tut.by

Ночию 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре ночью совершила суицид женщина. Об этом сообщает «Гродненская правда» .



Гродненский областной клинический перинатальный центр. Фото с сайта газеты "Гродненская правда"

— Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, — рассказал главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко.

Покончившей с собой женщине 26 лет, она жительница Гродно.

Для проведения служебного расследования создана комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медицинского университета. Обстоятельства и причины смерти женщины выясняются.