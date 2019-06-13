Копилка наград пополнилась новыми дипломами

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Участие в нем приняли и наши юные дарования – воспитанники детской студии анимации «МультиФокус» дошкольного центра развития ребенка, которым руководит Виктория Мирочник.

– Коллективная анимационная работа «Снежный ангел» студийцев первых классов и воспитанников старших групп по мотивам сказки Елены Пименовой удостоена диплома III степени за лучшую экранизацию литературного произведения. Видеоролик «Послание ветерану, созданный Евгенией Микуленок и Яном Матвеевым, стал лауреатом конкурса в номинации «За актуальность темы и патриотизм», – поделилась радостной новостью Виктория Юрьевна. – Кроме того, в апреле в Москве состоялся финал международного фестиваля авторской детской мультипликации «Я творю мир», где были представлены свыше ста работ из России, Казахстана и Беларуси. Там в числе лауреатов оказалась работа «Адкуль пайшлi беларусы?» шестилетней Евгении Микуленок.