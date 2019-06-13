Пятая часть кормов района на счету СПК «Федорский»

Источник материала: Навiны Палесся





Сложилось впечатление, что заготовку кормов в СПК «Федорский» не останавливают ни на минуту – на огромных сенажно-силосных траншеях как муравьи трудятся три тяжёлых агрегата, а к самой площадке выстраивается вереница из большегрузных МАЗов, подвозящих зелёную массу.

– Ежедневно на заготовке кормов у нас задействовано в среднем 35 единиц техники, — рассказывает молодой главный агроном хозяйства Владислав ДРАНЕЦ, который только в прошлом году окончил Гродненский аграрный университет, а в этом уже на протяжении месяца в новой должности. Для Владислава этот год очень ответственный, так как нужно оправдать кредит доверия, выданный председателем Григорием Демко. – Сейчас заготавливаем многолетние травы с площади в 3000 гектаров. Ежедневно в траншею удаётся закладывать около одной тысячи тонн сенажа. Конкретно в эту траншею (расположенную неподалёку от комплекса в аг. Федоры) ляжет не менее восьми тысяч тонн корма.



А траншея впечатляет – вал в высоту точно подбирается к 9-10 метрам. К слову, таких траншей в районе больше ни у кого нет, потому что хозяйства чисто физически не успеют закрыть подобный объем в отведённые два-три дня. Если не уложиться в сроки – нарушается технология.

– Механизаторы, водители трудятся с восьми утра и до восьми вечера, — продолжает Владислав. – Потом ещё остаётся один трамбовщик – доводит последние штрихи перед закрытием траншеи. Так как площади и расстояния у нас очень большие, мы имеем 39 сенажно-силосных траншей. Поэтому рассчитываем так, чтобы транспортировка зелёной массы в среднем не превышала 10 км. Бывают, конечно, исключения, но они единичны.





Чтобы обеспечить кормами более 16 тысяч условного поголовья крупного рогатого скота (молочных телят в расчет не берем), хозяйству необходимо заготовить 58 тысяч тонн сенажа (заготовлено уже 22,8 тысячи тонн), 75,6 тысячи тонн силоса, 10 тысяч тонн зерносенажа и 700 тонн сена.

Всего по району на 13 июня уже заготовлено 96 тысяч тонн сенажа, что составляет 44,8 процента к плану.

Александр НИКИФОРЕНКО

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