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Пятая часть кормов района на счету СПК «Федорский»

14.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Пятая часть кормов района на счету СПК «Федорский»

Водитель Александр Туча и механизатор Алексей Савчук на заготовке кормов

Сложилось впечатление, что заготовку кормов в СПК «Федорский» не останавливают ни на минуту – на огромных сенажно-силосных траншеях как муравьи трудятся три тяжёлых агрегата, а к самой площадке выстраивается вереница из большегрузных МАЗов, подвозящих зелёную массу.
– Ежедневно на заготовке кормов у нас задействовано в среднем 35 единиц техники, — рассказывает молодой главный агроном хозяйства Владислав ДРАНЕЦ, который только в прошлом году окончил Гродненский аграрный университет, а в этом уже на протяжении месяца в новой должности. Для Владислава этот год очень ответственный, так как нужно оправдать кредит доверия, выданный председателем Григорием Демко. – Сейчас заготавливаем многолетние травы с площади в 3000 гектаров. Ежедневно в траншею удаётся закладывать около одной тысячи тонн сенажа. Конкретно в эту траншею (расположенную неподалёку от комплекса в аг. Федоры) ляжет не менее восьми тысяч тонн корма.Пятая часть кормов района на счету СПК «Федорский»

А траншея впечатляет – вал в высоту точно подбирается к 9-10 метрам. К слову, таких траншей в районе больше ни у кого нет, потому что хозяйства чисто физически не успеют закрыть подобный объем в отведённые два-три дня. Если не уложиться в сроки – нарушается технология.
– Механизаторы, водители трудятся с восьми утра и до восьми вечера, — продолжает Владислав. – Потом ещё остаётся один трамбовщик – доводит последние штрихи перед закрытием траншеи. Так как площади и расстояния у нас очень большие, мы имеем 39 сенажно-силосных траншей. Поэтому рассчитываем так, чтобы транспортировка зелёной массы в среднем не превышала 10 км. Бывают, конечно, исключения, но они единичны.

Пятая часть кормов района на счету СПК «Федорский»

Чтобы обеспечить кормами более 16 тысяч условного поголовья крупного рогатого скота (молочных телят в расчет не берем), хозяйству необходимо заготовить 58 тысяч тонн сенажа (заготовлено уже 22,8 тысячи тонн), 75,6 тысячи тонн силоса, 10 тысяч тонн зерносенажа и 700 тонн сена.
Всего по району на 13 июня уже заготовлено 96 тысяч тонн сенажа, что составляет 44,8 процента к плану.
Александр НИКИФОРЕНКО
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Сложилось впечатление, что заготовку кормов в СПК «Федорский» не останавливают ни на минуту – на огромных сенажно-силосных траншеях как муравьи
 
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