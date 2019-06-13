Торговый ряд. Покупайте столинское!

Источник материала: Навiны Палесся





В копилке трудовых заслуг филиала районного потребительского общества «Столинзаготпромторг» – диплом Первой степени за лучшие результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в среде потребкооперации района. В чём секрет успеха предприятия? Какие новинки ожидают покупателей? Рассказывает директор филиала Николай ЛЕОНОВЕЦ.

– Филиал «Столинзаготпромторг» сегодня – это многоотраслевая структура, охватывающая основные сферы экономики: торговлю, промышленность, заготовительную и внешнеэкономическую деятельность, оказывает платные услуги населению.

– Расскажите о вашей сырьевой зоне, поставщиках.

– Сегодня наше предприятие перерабатывает около ста тонн свинины и говядины в месяц. Основными поставщиками сырья для производства являются сельскохозяйственные предприятия Столинского района, ОАО «Журавлиное», ООО «Пинский КХП». Закупаем мясо у населения, организовываем доставку нашим транспортом.

Готовая продукция распространяется как по нашему району, так и за его пределами.

Обеспечиваем своей продукцией детские сады и школы нашего района.

Производим экспорт в Казахстан, в среднем две фуры по 20 тонн в месяц.

– Какой ассортимент? Есть новинки?

– Конечно! Сейчас выпускаем новый вид паштета «Луково-грибной», продукт из свинины «Солонина-буженина». Знаем, что по району в сельских маленьких магазинах всегда ищут что-то недорогое, поэтому пытаемся разработать продукцию высшего качества по доступным ценам. В этом году планируется внедрить в производство выпуск зельцев и ливерных колбас, для этого уже приобретен варочный котел. С начала года налажен выпуск продукции в вакуумной упаковке, что позволило значительно увеличить сроки хранения выпускаемых копченых изделий.

Есть у нас и продукция, которую знают и любят не только в нашем районе, а и за его пределами: продукт «Праздничный», «Балык Рождественский» «Мирской гостинец» и др.

Что касается ассортимента, он постоянно меняется. Мы наблюдаем за тем, что в больших количествах идет среди покупателей, и выпускаем это на регулярной основе. На сегодня в нашем ассортименте 34 вида полуфабрикатов и 40 видов колбасных изделий.

Приобрести нашу продукцию можно как в магазинах района, так и в фирменном магазине – «Мясная лавка», который находится в Столине по ул. Брестской.

Стремление любого предприятия мясоперерабатывающей промышленности, независимо от мощности, способа и объема производства – предложить рынку мясные и колбасные изделия высокого качества. Будем надеяться, что «Столинзаготпромторг» и дальше будет радовать жителей района своей продукцией, а новые фирменные магазины появятся и на территории сельской местности.

Надежда

ГРЕЧКО

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