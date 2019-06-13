С моста и в реку опасно прыгать человеку

Источник материала: Навiны Палесся





Аномальная июньская жара вызывает только одно желание: оставить на себе минимум одежды и провести в воде максимум времени. Что жители нашего района и делают, невзирая на запреты, прыгнувший уровень воды, ПРАВИЛЬНЫЕ места для купания. Как и где купаются изнывающие от жары горожане и сельчане? Чем рискуют? Показал совместный рейд «НП» и РОВД.

Цвет настроения чёрный…

Фраза, которая первой пришла на ум после посещения несанкционированного места для купания в д. Маньковичи, а именно: железного понтонного моста. На нём – больше десятка девчонок и парней. Первые скромно купаются в шортиках и маечках, вторые – в шортах. Мы даже смогли пронаблюдать амплитуду красивого прыжка молодого человека с перил моста в грязно-чёрную воду. Вода по цвету – лужа лужей.

С одной стороны моста купаются подростки. С другой – огромная куча плавающего мусора. На мосту огромная надпись «Купаться запрещено». Ребят это не смущает. Их больше смутили мой фотоаппарат и сотрудник милиции. Бросились врассыпную! На бортике моста остался сидеть невозмутимый молодой человек. Ещё двоих для профилактической беседы и записи данных задержал старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики Вадим Дульский. Один подросток покорно называет свои данные, второй искренне просит не записывать его. Мол, сам из Пинска. Первый раз сюда приехал и «больше такого не повторится». Правда, пойти навстречу ему мы не можем. И он, и его родители должны понимать степень риска здоровьем и даже жизнью из-за прыжков и ныряния с моста. Какие сюрпризы таит дно, какая глубина в этом месте – никто не знает. Тем более, юноша, который тут ВПЕРВЫЕ. В нашем районе уже были случаи неудачных ныряний, следствие которых – инвалидность.





И если молодёжь внимательно (хоть и напряжённо) выслушивает наши профилактические беседы, то двое товарищей сложно угадываемого возраста и нетрезвого вида настроены к нам достаточно «опозиционно»:

– Да мне по… Да я при тебе щас, если захочу, с моста прыгну! И что ты мне сделаешь?! А ничего ты мне не сделаешь.

Фонтан красноречия хотелось бы прикрыть полезной информацией: есть такая статья КоАп, как 23.63. За купание в неположенном месте предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых.

Второй мужчина, в тельняшке, пытался вступить в разумный диалог и порассуждать на тему:

– Ну и что, что вода грязная? А я после купания душик приму!

А может лучше – сразу душик?

Спускаемся с моста, чтобы ехать дальше, но к нам есть новые претензии. На этот раз от мужчин среднего возраста, которые сидели неподалёку на лавочке и наблюдали часть профилактического мероприятия:

– Вы лучше про антисанитарию напишите! Сколько мусора!

Пишу. Только вот не знаю, к кому взывать с рационализаторским предложением о генеральной уборке. К руководству сельского Совета? К волонтёрам, о которых мы так много пишем? К тем, кто живёт неподалёку и, вполне вероятно, пополняет запасы мусора? Или просто ко всем неравнодушным к «здоровью» окружающей среды?





Ирония этого душного летнего дня: на пляже возле спасательной станции в Столине НИ ОДНОГО человека. Тут тебе и скамеечки, и грибочки, и условия, и пейзаж. И от понтонного моста недалеко…

В р. п. Речица на Горыни никто из взрослых не купался. Две компании отдыхали в тени авто и деревьев. Зато вдалеке, на обрывистом бережку – целая компания детей. Знают ли родители об их местонахождении? Каникулы должны быть безопасными.

Вода хорошая – дорога плохая

Это я о Первомайских карьерах. Чтобы попасть туда, нужно прокатиться по дороге а-ля стиральная доска. Когда её грейдировали в последний раз – загадка. Подъезжаем к карьеру, который является одним из девяти мест, выделенных для массового отдыха граждан на водоёмах. Как минимум семь компаний отдыхают тут (исходя из числа авто).

Табличка на въезде «Место для купания» повидала немало. Её, бедную, уже и в полиэтилен завернули, чтобы продлить срок службы, но она реально корявая. Возле этого карьера наиболее комфортный заход в воду, в которой плескаются мужчины и дети.

– Водичка хорошая, – делятся отдыхающие.

Есть беседка, лавочка, место для переодевания, но чтобы дойти до него, нужно пересечь неплохой отрезок высокой травы.

Мама троих детей Наталья приехала сюда впервые за сезон. С мужем, детьми и племянницей:

– Тут хорошо, но ещё бы скамеечку дополнительную… Сегодня будний день и, видите, людей много, а лавочка одна… В выходные народу будет намного больше… Плохо, что нет WC (туалета)… Жалко природу и детей.

На самом деле туалет есть. Просто находится гораздо левее. Но как узнать об этом отдыхающим? Никакой таблички нет.

И скамеечки были. Но особо одарённые фантазией личности сломали их… на дрова. Будем делать новые скамеечки? Постигнет ли их участь предшественниц?





Убрать, чтобы вернуться

Отдыхать культурно – дано не каждому. Пластиковые бутылки, разбитое стекло, обрывки бумаги, остатки еды, над которыми роятся мухи, – это всё частые спутники отдыха у воды. Приятно ли приезжать в такие места?

Можно по доброй традиции высказывать мнение: мол, нам должны и то, и это. А что должны мы, отдыхающие? Как минимум сделать так, чтобы самим захотелось приехать в это место ещё раз. Убрать за собой – не за другими. Беречь то, что сделано. А если позволяют средства и есть желание, — сделать что-то для своей малой родины.

И тогда будет чище: и в местах отдыха, и на душе…

Лилия ГУЩА

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